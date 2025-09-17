Habla hijo de una de las víctimas de cubano que asesinó a su jefe en Texas

Roberto Peña, hijo de un hombre asesinado en Cuba en 2008, aseguró desde Estados Unidos que Yordanis Cobos-Martínez —el mismo cubano acusado de decapitar recientemente a su jefe en un motel de Dallas, Texas— fue también el responsable de la muerte de su padre.

En entrevista con el periodista Javier Díaz, de Univisión, Peña relató que su padre, Rolando Peña Almaguer, de 42 años, murió tras recibir una puñalada mortal por parte de Cobos en Mayarí, Holguín.

Según su versión, aunque varios testigos lo señalaron como culpable, otro familiar asumió la responsabilidad del crimen y cumplió apenas tres años de cárcel, lo que permitió que Cobos quedara en libertad e impune.

"Todo el pueblo de Mayarí sabe que el día 27 de mayo del 2008, entre él, su tío Felo y un grupo más agredieron a mi papá, pero él fue quien le dio aquella apuñalada que le quitó la vida", dijo.

“Todo el pueblo sabía que fue él, pero nunca lo condenaron. Eso destruyó mi vida”, afirmó, al recordar que tenía 19 años cuando perdió a su padre.

El hijo de la víctima aseguró que Cobos contaba con cierto grado de protección como informante policial, lo que le dio impunidad en otros delitos violentos.

"Dimos con todas las personas que pudieron aportar información cercana al lugar, que él era informante del jefe sector, que en ese entonces era un señor al que le decían 'Pasta cubana'", añadió, y detalló que el crimen fue la razón por la cual el joven Peña decidió salir de Cuba.

La acusación se suma a los testimonios que describen a Cobos como un hombre violento con un historial de agresiones.

El caso cobró notoriedad tras el brutal asesinato en Dallas, que incluso provocó reacciones del expresidente Donald Trump.

Peña pidió a las autoridades estadounidenses que se haga justicia: “No quiero que lo maten, quiero que tenga un juicio justo y que pague en prisión, que viva lo que vivimos nosotros: muertos en vida”.

El testimonio vuelve a poner bajo la lupa la trayectoria criminal de Cobos y el hecho de que, a pesar de denuncias previas, pudo salir de Cuba y llegar a Estados Unidos antes de cometer el asesinato que hoy lo mantiene tras las rejas.

Yordanis Cobos Martínez, actualmente de 37 años, fue arrestado la semana pasada en Dallas tras decapitar con un machete al gerente del Downtown Suites Motel, Chandra Nagamallaiah, frente a la esposa e hijo de la víctima.

El crimen, grabado por cámaras de vigilancia, estremeció a la comunidad local y generó indignación nacional en Estados Unidos.

Tras el crimen en Texas, han salido a la luz múltiples antecedentes criminales de Cobos tanto en Cuba como en EE. UU. Reportes de periodistas cubanoamericanos aseguran que Cobos también estuvo vinculado a otro asesinato en la isla y que tenía antecedentes por robo.

El brutal crimen en Dallas ha reavivado el debate sobre la política migratoria estadounidense y la falta de cooperación del régimen cubano en materia de deportaciones.

