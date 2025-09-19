Director de ICE sobre cubano acusado de delito grave en Texas: “Estos son los que debemos expulsar"

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, se pronunció el miércoles sobre el brutal asesinato de un gerente de motel en Dallas, Texas, presuntamente cometido por un ciudadano cubano con antecedentes penales y orden de deportación.

En una entrevista con Breitbart News Daily, Lyons calificó el crimen como un “acto atroz” y cuestionó la cobertura limitada del caso en medios tradicionales.

“Estos son los criminales que debemos sacar de nuestras comunidades”, afirmó, en referencia a Yordanis Cobos, el inmigrante cubano acusado de decapitar a su empleador tras una discusión.

“Estos son los animales con los que estamos lidiando”, dijo Lyons con dureza.

Recordó, además, que “Cuba es conocida por no aceptar el retorno de sus ciudadanos. Este individuo tiene un largo historial de crímenes violentos y nunca debió haber estado libre”.

El funcionario explicó que Cobos fue excarcelado en enero de 2025, poco antes del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, debido a políticas del gobierno anterior.

Lo más leído hoy:

“Fueron blandos con el crimen y con los países que se negaban a recibir a sus nacionales”, dijo en referencia a la administración Biden.

Lyons detalló que ICE, bajo la dirección actual, está implementando una nueva estrategia que contempla forzar la repatriación de delincuentes extranjeros o encontrar terceros países dispuestos a recibirlos. “No vamos a seguir liberándolos diciendo: ‘Lo sentimos, su país no los quiere’”, afirmó.

Según reportes oficiales, Cobos atacó al gerente del Downtown Suites Motel con un machete frente a su esposa e hijo, decapitándolo y arrojando su cabeza a un contenedor de basura. Fue arrestado poco después, mientras caminaba ensangrentado cerca de una tienda. Actualmente está detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos por asesinato en primer grado.

El presidente Trump también reaccionó al caso en su red Truth Social, señalando que el sospechoso “nunca debió haber estado en nuestro país” y prometiendo que su gobierno no tendrá tolerancia con inmigrantes criminales.

El historial delictivo de Cobos incluye cargos por abuso sexual infantil, robo, detención ilegal y violación de libertad condicional en varios estados. Además, reportes no confirmados indican que habría estado implicado en dos asesinatos en Cuba antes de emigrar.

El caso ha generado una ola de indignación en Texas, especialmente entre la comunidad indoamericana, que ha recaudado más de 200,000 dólares para apoyar a la familia de la víctima, Chandra Nagamallaiah, un emprendedor respetado que planeaba viajar pronto a India para visitar a sus padres.

“Queremos que la gente entienda el tipo de amenazas que nuestros agentes enfrentan cada día”, concluyó Lyons. “Este crimen debe servir como un recordatorio de por qué nuestras políticas migratorias deben ser firmes y responsables”, subrayó.