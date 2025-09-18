Cancelan popular show de EE.UU. tras polémico comentario del presentador sobre asesinato de Charlie Kirk

Vídeos relacionados:
ABC, propiedad de Disney, anunció que el show “Jimmy Kimmel Live!” será suspendido de forma indefinida tras el monólogo de este lunes en el que el presentador comentó el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
De acuerdo con los medios de prensa estadounidenses, la decisión llega después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, criticara duramente a Kimmel y amenazara con “tomar medidas” contra Disney y ABC.
Durante su intervención, Kimmel sugirió la posibilidad de que el presunto homicida, Tyler Robinson, fuera republicano y partidario de Donald Trump, afirmando que “la banda MAGA” intentaba presentarlo como algo distinto a “uno de los suyos” para ganar rédito político.
“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y están haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, dijo Kimmel.
El caso de Kirk —cofundador de Turning Point USA, baleado la semana pasada mientras daba una charla en la Universidad del Valle de Utah— incrementó el clima de polarización.
Carr calificó las palabras de Kimmel como “la conducta más enfermiza posible” y llegó a plantear que la FCC podría revisar o revocar licencias de afiliadas de ABC como castigo.
La comisionada Anna Gómez cuestionó públicamente a Carr en X por sus declaraciones.
En paralelo, Nexstar Media Group —con más de 200 estaciones en EE.UU.— anunció que sus afiliadas de ABC sustituirán “Jimmy Kimmel Live!” desde la emisión de este miércoles por la noche y por el futuro previsible; Carr agradeció a la compañía “por hacer lo correcto”.
La suspensión en ABC se conoce dos meses después de que CBS comunicara el fin definitivo de “The Late Show with Stephen Colbert”, una medida que la cadena atribuyó a razones “puramente financieras” ante el difícil panorama de la franja nocturna; seguidores de Colbert lo interpretaron como un castigo por sus críticas al expresidente Trump.
ABC no detalló cuánto durará la suspensión ni qué ocupará la franja del show. Mientras, crece el debate en torno a los límites de la sátira política y el papel de los reguladores sobre contenidos emitidos por cadenas abiertas y sus afiliadas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.