Trump advierte que “cosas malas van a pasar” si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza pública este sábado en su red social Truth Social al exigir que Afganistán devuelva la base aérea de Bagram al control de Washington.

“Si Afganistán no nos devuelve la base aérea de Bagram, a los que la construyeron, Estados Unidos, ¡COSAS MALAS VAN A PASAR!”, escribió.

El jueves, durante una conferencia de prensa con el primer ministro británico Keir Starmer al cierre de su visita oficial al Reino Unido, Trump ya había anticipado su intención de recuperar el control de la que fuera su mayor base en ese país.

“Estamos intentando recuperarla”, dijo entonces, y subrayó la importancia estratégica de Bagram por su cercanía geográfica con China.

La base aérea de Bagram, una de las más grandes del mundo en su tipo, fue el centro de operaciones de Estados Unidos en Afganistán durante dos décadas.

Sin embargo, en agosto de 2021, en medio de la caótica retirada ordenada por el entonces presidente Joe Biden, el lugar fue abandonado y cayó bajo control del movimiento talibán.

Funcionarios del gobierno afgano y representantes del Talibán han rechazado cualquier posibilidad de que EE.UU. restablezca una presencia militar en el país, aunque han dejado abierta la puerta a la cooperación en otros ámbitos siempre que se respete la soberanía nacional.

Trump aprovechó el tema para volver a criticar la gestión de Biden en Afganistán, calificándola como un “desastre total” que, según él, alentó a Vladimir Putin a invadir Ucrania en 2022.

“Íbamos a salir de Afganistán, pero con fuerza y dignidad. Íbamos a mantener Bagram. La entregamos por nada”, dijo el mandatario republicano.

Durante el vuelo de regreso a Washington, Trump insistió en que la base “nunca debió ser entregada” y la describió como una de las instalaciones más poderosas del mundo. “Se puede aterrizar cualquier cosa allí, incluso un planeta”, afirmó.

La exigencia de Trump de recuperar Bagram refleja un giro en la política exterior estadounidense, con un claro enfoque en contener a China y reposicionar el poder militar de Washington en Asia Central.

No obstante, el Pentágono no ha confirmado que exista un plan formal para retomar la base.

