Detienen a hombre armado que fingía ser policía en memorial de Charlie Kirk en Arizona

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que un hombre armado fue detenido en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, donde este domingo se celebrará el memorial del activista conservador Charlie Kirk, asesinado a principios de septiembre en Utah.

Este sábado las autoridades de Arizona presentaron cargos contra el sospechoso, identificado como Joshua Runkles, quien ingresó armado con una pistola y un cuchillo al recinto deportivo, informó Fox News.

Según un portavoz de la agencia, el individuo ingresó al estadio el viernes y presentaba un “comportamiento sospechoso”.

Durante la intervención, afirmó ser miembro de las fuerzas del orden y portaba un arma, pero no pertenecía a los equipos de seguridad autorizados para el evento.

“El individuo no es parte de la seguridad oficial y permanece bajo custodia”, señaló el comunicado, que añadió que se abrió una investigación conjunta con la policía local para determinar los motivos de su presencia en el lugar.

Según informó el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, Runkles fue acusado de suplantar a un agente de la ley, un delito grave, y de portar un arma en un lugar prohibido, considerado un delito menor.

Runkles fue procesado en la cárcel del condado de Maricopa y posteriormente liberado bajo fianza.

De acuerdo con medios locales, el hombre portaba credenciales de seguridad expiradas y alegó ante agentes del Servicio Secreto que estaba en el lugar para brindar seguridad privada.

La detención ocurre en vísperas de un multitudinario homenaje a Kirk, cofundador de Turning Point USA y presentador del pódcast conservador The Charlie Kirk Show, quien fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah.

El memorial, que se realizará este domingo, contará con la participación del presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y otros líderes republicanos, y se espera que reúna a decenas de miles de asistentes.

El asesinato de Kirk se suma a una serie de episodios recientes de violencia política en Estados Unidos, incluyendo los homicidios de la expresidenta de la Cámara de Minnesota, Melissa Hortman, y de su esposo, así como el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Nueva York.

En el último año, el propio Trump también ha sobrevivido a dos intentos de magnicidio durante su campaña electoral.

