¿Tienes un millón? Así funciona la tarjeta dorada lanzada por Trump

Donald Trump en el lanzamiento de su tarjeta dorada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que crea el programa de inmigración “Gold Card”, una nueva vía para que extranjeros accedan a la residencia permanente (green card) y posteriormente a la ciudadanía, a cambio de una donación millonaria al gobierno estadounidense.

La iniciativa ha sido presentada por la administración como una forma de atraer a empresarios, inversionistas y personas con alto poder adquisitivo, con el objetivo de generar ingresos para el Estado y estimular la economía; pero enfrenta desafíos legales pues es considerada ilegal, ya que el ejecutivo no tiene facultades para crear nuevas categorías de visados.

La medida se complementa con un fuerte aumento en las tarifas del popular visado H-1B, que ahora exigirá un pago anual de $100.000 dólares por parte de las empresas que deseen contratar trabajadores extranjeros altamente cualificados, lo que dejaría fuera a miles de profesionales, incluidos latinos y cubanos sin respaldo económico.

¿Cómo funciona la “tarjeta dorada”?

El programa de la Tarjeta Dorada de Trump permite que extranjeros obtengan procesamiento prioritario de su visa si realizan una contribución financiera directa:

Los solicitantes extranjeros deben hacer una donación “sin restricciones” de al menos $1 millón al Departamento de Comercio.

En el caso de que una empresa patrocine al candidato, el monto se eleva a $2 millones.

Se requiere además un pago de $15.000 dólares en tarifas de procesamiento.

Quienes sean aprobados obtendrán una residencia permanente (green card) con vía a la ciudadanía.

El gobierno tratará esta donación como “evidencia de excepcionalidad profesional y beneficio nacional”.

Si son aprobados, recibirán la residencia permanente y podrán aplicar a la ciudadanía, utilizando la donación como prueba de “capacidad empresarial excepcional y beneficio nacional”, según los términos del programa.

La administración prevé recaudar más de 100.000 millones de dólares con este programa, que sustituye en la práctica al actual EB-5, la visa para inversionistas que requería una inversión en proyectos específicos.

Objetivo: financiar al gobierno

El dinero recaudado será gestionado por el Departamento de Comercio y canalizado hacia un fondo del Tesoro destinado a promover la industria y el comercio en EE. UU..

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que el programa podría recaudar miles de millones de dólares.

Apoyos y críticas

La Casa Blanca defiende la medida como una estrategia para atraer talento y capital.

Los argumentos a favor incluyen estimular la economía con nuevos inversionistas, recaudar ingresos sin aumentar impuestos, atraer a individuos con alto potencial empresarial y revertir políticas migratorias anteriores, consideradas "fracasadas" por la actual administración.

Sin embargo, el programa ha generado fuertes críticas de expertos legales, economistas y organizaciones proinmigrantes.

Cuestionamientos legales y éticos

Legalidad dudosa: Varios especialistas en derecho migratorio advierten que el presidente no tiene autoridad para crear una nueva categoría de visa sin aprobación del Congreso.

Modificar sustancialmente programas como el EB-5 —que este nuevo esquema pretende reemplazar— también requeriría una ley.

Sistema para ricos: Críticos denuncian que la “tarjeta dorada” convierte la inmigración en un privilegio para millonarios, dejando fuera a trabajadores calificados, refugiados y familias.

Riesgo de corrupción: Algunos alertan que el programa podría atraer a individuos que buscan lavar dinero o esconder activos.

Impacto económico limitado: Economistas sostienen que centrarse solo en grandes fortunas ignora el valor económico de otros inmigrantes y puede debilitar sectores clave como la agricultura, la construcción o el cuidado de mayores.

Parte de una reforma migratoria más amplia

El programa “Gold Card” se suma a otras iniciativas del gobierno de Trump para reformar la inmigración.

Entre ellas, una nueva tarifa de $100,000 para el visado H-1B, que afecta a profesionales extranjeros altamente calificados, y restricciones más severas a la reunificación familiar y al asilo.

La medida, aún sujeta a posibles impugnaciones legales, forma parte de una estrategia más amplia para reorientar la política migratoria hacia criterios económicos y de seguridad, en detrimento del enfoque tradicional basado en méritos, vínculos familiares o razones humanitarias.