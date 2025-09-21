Policías cierran filas tras la muerte de un jefe de sector en Caibarién

Vídeos relacionados:

La policía del régimen cubano comenzó a cerrar filas tras el asesinato del jefe de sector de Caibarién Leonel Mesa Rodríguez.

“En la Unidad Provincial de Vigilancia y Patrullaje de Sancti Spíritus, se realizó acto de reafirmación revolucionaria, en apoyo al Capitán Leonel Mesa Rodríguez, caído en el cumplimiento del deber”, se lee en una publicación en Facebook del Ministerio del Interior (MININT).

Facebook / Minint Hoy

En las imágenes se ve a los policías leyendo un comunicado y enarbolando fotos de Raúl Castro.

El cuerpo sin vida del capitán Mesa Rodríguez, de 62 años, fue hallado la madrugada del viernes en un tramo de carretera entre Remedios y Caibarién, en el consejo popular La Reforma —donde era jefe de sector—, con seis heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza. Junto al cadáver apareció la motocicleta oficial que utilizaba en sus labores.

Facebook / Minint Hoy

Lo más leído hoy:

El oficial fue velado y sepultado este sábado con honores militares en su natal Taguasco (Sancti Spíritus).

A la ceremonia asistieron familiares, vecinos y compañeros de trabajo y la cúpula mayor del Ministerio del Interior (MININT), encabezada por el propio ministro, el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas.

También acudieron las primeras secretarias del Partido en Villa Clara y Sancti Spíritus, Suseli Morfa González (recordada por el pueblo cubano como la psicóloga millonaria) y Delvy Pérez Martín, respectivamente.

El régimen calificó el hecho como un ataque directo y en la tarde del sábado confirmó que habían arrestado al presunto responsable en la ciudad de Remedios.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la detención fueron ocupadas la pistola reglamentaria del fallecido oficial —con su cargador— y el arma blanca usada en el crimen.

El MININT precisó que el detenido será sometido al proceso penal correspondiente, “con el rigor que establece la justicia revolucionaria y conforme a la magnitud y gravedad del hecho”. Hasta el momento, no ha trascendido la identidad del presunto agresor.

Preguntas frecuentes sobre el asesinato del jefe de sector en Caibarién