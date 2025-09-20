Funeral del policía encontrado sin vida en Caibarién reúne a familiares y compañeros de trabajo

Funeral del policía asesinado en Caibarién Foto © Facebook / Nelson Gómez Fonseca

Vídeos relacionados:

El capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Leonel Mesa Rodríguez, fue enterrado este sábado con honores militares tras ser hallado asesinado en un tramo de carretera entre Remedios y Caibarién, en Villa Clara.

A la ceremonia asistieron familiares, vecinos y compañeros de trabajo, mientras altos mandos del Ministerio del Interior (MININT) organizaron un funeral cargado de símbolos oficiales.

Foto: Facebook / Alejandro Noticias Cuba

En imágenes divulgadas en redes sociales se observa el féretro cubierto con la bandera cubana, rodeado de uniformados en guardia de honor.

En las paredes colgaban coronas de flores y junto al ataúd reposaban sus condecoraciones, 12 medallas en total.

Foto: Facebook / Alejandro Noticias Cuba

Lo más leído hoy:

El General de Ejército Raúl Castro y el gobernante Miguel Díaz-Canel enviaron coronas, en un gesto que busca subrayar la importancia política que el régimen le da a este caso.

Un crimen violento confirmado

De acuerdo con el propio MININT, Mesa, de 62 años, jefe de sector en Caibarién, presentaba seis heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza.

Junto al cadáver fue hallada la motocicleta oficial que usaba en sus labores.

El gobierno confirmó que se trató de un ataque directo y aseguró que equipos especializados investigan el hecho "para su total esclarecimiento".

Antes del parte oficial, vecinos y medios independientes habían filtrado la noticia con versiones similares.

Testigos relataron a CubaNet y La Tijera que el agente, conocido como "Cal Viva", apareció tendido en la carretera con un tiro en la frente y varias puñaladas.

La zona permaneció acordonada durante horas, con fuerte despliegue de la Policía y la Seguridad del Estado, mientras se desviaba el tráfico.

Funeral y propaganda

Los mensajes en redes sociales, tanto de oficiales como de allegados, abundaron en relatos épicos sobre la trayectoria del agente.

Se resaltó su origen campesino en Taguasco, Sancti Spíritus, su paso por la Policía Ferroviaria y su labor como jefe de sector en Caibarién.

En los discursos se insistió en su militancia comunista y en la supuesta "intransigencia ideológica" que mantuvo hasta el final.

La retórica oficial presentó el crimen como un ataque contra la patria y no solo contra un individuo, en un tono que busca transformar un asesinato en un símbolo político.

Reacciones encontradas en la comunidad

La muerte del oficial ha generado comentarios divididos.

Mientras los medios estatales lo describen como un policía entregado y respetado, en redes sociales varios vecinos recordaron episodios de abuso en su trabajo.

En particular, algunos mencionan que su gestión en La Reforma era la de un déspota represor que llevó a varias personas a prisión por sus ideales políticos contra el régimen.

Contexto de violencia creciente

El asesinato ocurrió en un momento en que el país vive un aumento notable de la violencia y la delincuencia, agravado por la crisis económica y social.

Los robos, agresiones y homicidios se multiplican en las calles, mientras las autoridades intentan proyectar control mediante funerales oficiales, discursos cargados de propaganda y despliegues policiales.

La investigación del caso continúa, pero el MININT ha dejado claro que usará el hecho para reafirmar la narrativa de "resistencia" frente a los delitos.

Mientras tanto, el crimen de Mesa pone de relieve las contradicciones de un sistema en el que la policía se presenta como garante del orden, pero donde la inseguridad ciudadana avanza sin freno.