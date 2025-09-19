Detienen a varios implicados en un robo a bodega de Matanzas

Vídeos relacionados:

Fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) devolvieron este jueves los bienes robados en la madrugada anterior a la bodega El Cliente, ubicada cerca del hospital pediátrico provincial de Matanzas.

El botín incluía siete sacos de arroz y un pico de 40 kilogramos (kg), 49 kg de azúcar, 1,2 kg de leche en polvo, 10 libras de la sal, cinco jabones de baño e igual cantidad de lavar, ventilador de mesa, cafetera eléctrica y una bocina de música”.

La investigación permitió identificar y detener a los responsables, quienes confesaron el delito, informó una nota publicada en la página en Facebook del periódico oficial Girón.

Sin embargo, el caso abrió un debate más amplio: la falta de seguridad en estas unidades.

Según el director de Comercio municipal, de las 139 bodegas del territorio, 27 no cuentan con custodios, pese a que las plazas están creadas. El propio funcionario admitió que los bajos salarios son una de las causas del déficit.

La administradora de la bodega fue señalada como responsable de garantizar la protección de los productos, pese a no contar con personal de seguridad.

Al respecto, Julio Miguel Jordán Padrón, director de la empresa municipal de Comercio, aseguró que hará un análisis administrativo “por no protegerse los productos como debería ser” y al tratarse de una de las bodegas que no tiene custodio, responsabilidad de la Unidad Empresarial de Base.

“En caso de que la unidad no tenga (custodio), el administrador debe buscar la manera de proteger más los productos. Las medidas resultan necesarias porque en estos momentos es muy difícil reponer lo robado ante la situación que atraviesa el país”, enfatizó.

En redes sociales, ciudadanos cuestionaron el traslado de la carga a los trabajadores. “Paguen más y verán cómo aparecen custodios”, reclamó una usuaria, mientras otros denunciaron que se pretende obligar a administradores a asumir guardias nocturnas sin retribución adicional.

Según la fuente, en 2023 se reportaron más de 50 robos a bodegas en el municipio de Matanzas. La cifra bajó a uno en 2024, pero en lo que va de 2025 ya suman tres.

La persistencia del problema, en un contexto de escasez y apagones, alimenta la percepción ciudadana de inseguridad y de abandono institucional.

En julio, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reveló en la Comisión de Atención a los Servicios del parlamento cubano que durante la primera mitad de 2025 se habían producido 163 hurtos en las bodegas estatales del país, y afirmó que es “uno de los problemas que no se logra detener”.

“Hay un nivel de asedio al robo en bodegas”, advirtió, sin hacer la más mínima alusión a la persistente escasez de productos en las bodegas cubanas, que permanecen vacías casi todo el tiempo, pues el gobierno no logra garantizar el abastecimiento de los alimentos y otros artículos de primera necesidad a la población.

A inicios de agosto, desconocidos sustrajeron 14 sacos de arroz de una bodega situada en la esquina de Jesús del Sol y Beneficencia, en el municipio de Guantánamo, la madrugada del lunes.

Las investigaciones policiales, con el apoyo de la comunidad, permitieron identificar a al menos tres de los presuntos responsables, recuperar parte del arroz sustraído y decomisar dinero en efectivo obtenido por su venta a receptadores.

Uno de los compradores implicados devolvió voluntariamente un saco de arroz al enterarse del origen ilícito del producto, según el reporte oficialista.

Un mes antes, dos administradores de una bodega en San Miguel del Padrón habrían sido sorprendidos in fraganti mientras trasladaban sacos de arroz y chícharos que, presuntamente, sustraían ilegalmente de los almacenes del comercio estatal.

Las autoridades supuestamente descubrieron dentro de la bodega 15 sacos de chícharos y 10 de arroz que, según el reporte, ya estaban apartados para ser extraídos. Además, al registrar las viviendas de los administradores, habrían hallado otros 14 sacos de arroz.

A inicios de junio, la prensa oficial en Sancti Spíritus informó sobre la desarticulación por fuerzas del Minint de una red que se dedicaba al robo y reventa ilegal de balitas de gas licuado, entre enero y mayo de este año.

A propósito, la Fiscalía General de la República confirmó entonces que investigaba procesos penales en La Habana y Sancti Spíritus por el robo de bienes esenciales para la población, en un escenario de creciente malestar social por el auge de la corrupción a todos los niveles, la falta de control, el encarecimiento de los productos básicos y la impunidad en sectores estratégicos.

Al respecto informó que, en el municipio Habana del Este, fueron robados 197 sacos de leche en polvo de un frigorífico estatal. El lote estaba destinado a la distribución normada para niños menores de dos años, uno de los sectores más vulnerables en medio de la actual crisis.

La ciudadanía cubana ha expresado su creciente preocupación por el aumento de la delincuencia en diversas zonas del país, en especial robos con violencia, asaltos y hurtos a plena luz del día.

Este tipo de episodios aviva el debate sobre la seguridad ciudadana en Cuba, donde muchos ciudadanos expresan sentirse cada vez más vulnerables ante la impunidad de los delincuentes.

