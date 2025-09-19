Tragedia en Cabaiguán: Joven cubano muere en disputa con un familiar

Un cubano perdió la vida este miércoles en Cabaiguán, Sancti Spíritus, tras ser presuntamente atacado por un familiar durante una discusión por tierras. Las autoridades aún no han ofrecido información oficial sobre el caso.

Viernes, 19 Septiembre, 2025 - 07:06

Yasiel, víctima de homicidio en Cabaiguán © Facebook Revolico Cabaiguán, publicado por Arlet Hernández
Yasiel, víctima de homicidio en Cabaiguán Foto © Facebook Revolico Cabaiguán, publicado por Arlet Hernández

Un joven cubano identificado como Yasiel Reyes falleció en el municipio Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus, tras recibir un disparo con una escopeta durante una presunta discusión familiar.

“Le quitaron la vida con una escopeta”, lamentaron personas cercanas al fallecido en una publicación de la usuaria Arlet Hernández en el perfil de Facebook Revolico Cabaiguán.

De acuerdo con reportes divulgados en redes sociales, el hecho habría ocurrido tras un conflicto entre miembros de una misma familia por la propiedad de unas tierras y por dinero.

No existe confirmación oficial de las razones que llevaron a este crimen, pero usuarios cercanos a la familia aseguran que el presunto autor del homicidio sería un tío de la víctima.

Las personas que conocían a Yasiel lo describieron como un buen padre, buen hijo y querido vecino. El hecho ha generado gran conmoción entre los residentes de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial ni detalles sobre la detención del presunto agresor.

La violencia armada, aún en un contexto de prohibición de armas para civiles, sigue cobrando vidas en diferentes puntos de Cuba y generando preocupación entre la población.

Ya en Cuba no se discute, se mata”, lamentó una internauta, reflejando el sentir de muchos ciudadanos ante el aumento de hechos violentos en los últimos meses.

Preguntas frecuentes sobre la violencia en Cuba

¿Cuál fue el motivo del asesinato en Cabaiguán?

El asesinato en Cabaiguán, donde un joven identificado como Yasiel fue asesinado con una escopeta, se produjo durante una discusión familiar. Los reportes sugieren que el conflicto estaba relacionado con la propiedad de tierras, aunque no hay confirmación oficial de las razones específicas del crimen.

¿Cuál es la situación de la violencia armada en Cuba?

A pesar de la prohibición de armas para civiles, la violencia armada sigue siendo un problema preocupante en Cuba. Incidentes violentos, como el de Cabaiguán, reflejan un aumento de la violencia en la isla, lo que genera inquietud entre los ciudadanos.

¿Qué otras tragedias recientes han ocurrido en Cuba?

Recientemente, se han reportado varios casos de violencia en Cuba, como el asesinato de un joven en Báguanos con un machete, un crimen pasional en Ciego de Ávila y una violenta pelea en Santiago de Cuba. Estos sucesos reflejan una preocupante espiral de violencia en el país.

¿Cómo perciben los cubanos la violencia actual en su país?

Muchos cubanos expresan preocupación e indignación ante el incremento de la violencia. La percepción general es de un aumento de la inseguridad y una falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, lo que deja a las comunidades en un estado de vulnerabilidad y desamparo.

