Tragedia en Cabaiguán: Joven cubano muere en disputa con un familiar

Un joven cubano identificado como Yasiel Reyes falleció en el municipio Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus, tras recibir un disparo con una escopeta durante una presunta discusión familiar.

“Le quitaron la vida con una escopeta”, lamentaron personas cercanas al fallecido en una publicación de la usuaria Arlet Hernández en el perfil de Facebook Revolico Cabaiguán.

Facebook Arlet Hernández en Revolico Cabaiguán

De acuerdo con reportes divulgados en redes sociales, el hecho habría ocurrido tras un conflicto entre miembros de una misma familia por la propiedad de unas tierras y por dinero.

No existe confirmación oficial de las razones que llevaron a este crimen, pero usuarios cercanos a la familia aseguran que el presunto autor del homicidio sería un tío de la víctima.

Comentarios en Facebook

Las personas que conocían a Yasiel lo describieron como un buen padre, buen hijo y querido vecino. El hecho ha generado gran conmoción entre los residentes de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial ni detalles sobre la detención del presunto agresor.

Comentarios en Facebook

La violencia armada, aún en un contexto de prohibición de armas para civiles, sigue cobrando vidas en diferentes puntos de Cuba y generando preocupación entre la población.

“Ya en Cuba no se discute, se mata”, lamentó una internauta, reflejando el sentir de muchos ciudadanos ante el aumento de hechos violentos en los últimos meses.

