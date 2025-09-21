Lo que empezó como un video para promocionar un aragán terminó desatando una avalancha de reacciones en TikTok. Una cubana (que se identifica como @barbarita2221) decidió mostrar lo eficaz que era su nuevo utensilio de limpieza, y para ello no dudó en hacer lo que tantas veces vio hacer en la isla: tirar agua con detergente por todo el piso y darle con ganas.

Pero el problema, al parecer, no era el aragán... sino el piso. Apenas el agua tocó la superficie, los comentarios empezaron a llover. “Ese piso se va a levantar en 3, 2, 1…”, “¿Y el moho?”, “Prepárate para cambiar el rodapié” o “Eso no es Cuba, aquí no se baldea así”, fueron solo algunas de las más de mil reacciones que dejó el video.

Muchos asumieron que la casa era alquilada y no faltó quien preguntara, con tono de novela: “¿Y el dueño de la renta qué dijo?”. Pero ella no se inmutó. Respondió tranquila y sin rodeos: “La dueña soy yo, con la bendición de Dios. Mi esposo puso el piso”. Y para quien seguía dudando, agregó: “Cada piso de esta casa lo puso él. Y créeme que puedo echarle agua sin problema”.

Lejos de ignorar las críticas, la protagonista del video se tomó el tiempo de responder a decenas de comentarios, defendiendo su forma de limpiar y dejando claro que sabe perfectamente el tipo de suelo que tiene. A quien la llamó ignorante, le contestó sin perder la calma: “Ignorancia la mía no creo. Yo limpio como diga y no voy a casa de nadie a decir qué pueden o no pueden hacer”. Y con eso, cerró más de una boca.

Pocos hablaron del aragán como tal. Algunos dijeron que era bueno, pero que el palo era muy corto. Otros admitieron que, aunque les gustó, quedaron con la espalda partida. Pero lo que sí quedó claro es que el protagonista fue el piso… y la forma “a lo cubano” de mantenerlo limpio sin pedirle permiso a nadie.

Entre el drama del piso y la cubanidad que no se pierde, hubo de todo: gente preocupada, gente indignada y otros simplemente riéndose. “Cubana que se respeta tira agua y pudre el piso”, “Se quedó sin piso y con el aragán de recuerdo”, “Yo también lo hago, y el piso sigue vivo”, decían entre risas y alarmas.

En fin, el video se hizo viral, el piso —según ella— sigue entero, y la limpieza quedó hecha. Una escena más del eterno choque entre las costumbres de allá y las reglas de acá, con ese toque cubano que nunca pasa desapercibido.

