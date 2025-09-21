Cubana pone en su sitio a un cubano que habló de buscarse una mujer “10 años menor”

Un intercambio en TikTok entre dos cubanos ha generado debate en redes sociales, luego de que un usuario dejara un comentario que fue considerado machista.

“Lo mejor para un hombre es trabajar duro y lograr tus metas personales para después buscarte una que sea 10 años menor”, escribió el cubano en la red social.

La respuesta de una joven no tardó en llegar y rápidamente se hizo viral: “¿Y cuando se te acabe el dinero qué vas a hacer, mi amor? Que todo lo basas en lo material y te buscas una que esté contigo solo por tu dinero… cuando se te acabe, ¿con qué cuenta la cucaracha?”, replicó.

El comentario de la joven ha sido compartido y aplaudido por cientos de usuarios, quienes coincidieron en señalar que desmontó con ironía y firmeza la visión materialista y machista del mensaje original.

El video fue publicado en la cuenta de TikTok @melanynail_2, donde acumula numerosas reacciones y comentarios que mantienen vivo el debate.

