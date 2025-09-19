Una madre cubana ha enternecido a cientos de usuarios en TikTok tras mostrar cómo celebró el cumpleaños de su hijo con mucho ingenio, amor y, sobre todo, con el apoyo incondicional de sus vecinos y amistades.

“Así celebré el cumpleaños de mi bebé viviendo en Cuba. Y el que te diga que para decorar un cumpleaños se necesita millones de pesos está equivocado. El que tenga un equipo como el mío ya tiene el 100% de la batalla vencida”, contó Brianna, identificada en la red social como @briana_matancera.

En su video, que ya acumula decenas de comentarios llenos de cariño, se ve cómo un grupo de personas se movilizó para decorar la casa con globos, cortinas metálicas, muñecos y detalles con la temática de Stitch, el popular personaje de Disney.

“Todos mis vecinos se movilizaron, todas mis amistades vinieron para acá a ayudarnos a decorarle el cumpleaños a mi hijo”, explicó la joven, mientras mostraba el proceso de preparación. “Aquí estaba repartiendo merienda, porque inflar globos te quita la energía”, bromeó entre risas.

La celebración fue posible también gracias al gesto de una seguidora desde el extranjero, quien le envió algunos de los materiales: “Gracias a mi seguidora que me mandó todas las cositas”, dijo Brianna, encantada de crear este recuerdo inolvidable para su familia.

El video ha sido recibido con comentarios positivos y mensajes de felicitación: “Me encanta cómo los cubanos son tan unidos y cooperadores”, escribió una usuaria. “Esa decoración te quedó bella”, comentó otra desde Miami.

Más allá de la decoración, el video ha tocado corazones por el mensaje de comunidad, solidaridad y esfuerzo colectivo que transmite. Y es que, como bien dijo Brianna, no hacen falta millones… solo ganas y gente linda a tu alrededor.

