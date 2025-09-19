El curioso ritual con canela de una cubana “para que todo fluya y nada influya”

Una joven cubana se ha vuelto viral en TikTok tras compartir un curioso ritual con canela que, según ella, sirve para atraer cosas positivas a la vida cotidiana.

“A todas mis amigas, cojan canela, yo les voy a enseñar el ritual. Las cosas buenas se comparten, somos mujeres poderosas y empoderadas. Yo abro la canela, le echo brillo, meto el dedo y hacéis así detrás de la oreja y en la frente se dibuja el ojo indio, que yo he estado en la India y sé de lo que les hablo. Y salgan para la calle, cojan canela y sóplenla en la puerta de la casa para que vean como todo fluye y nada influye”, comentó la cubana en el video que acumula miles de reproducciones.

La práctica llamó la atención de numerosos usuarios, quienes reaccionaron entre la sorpresa y el humor, convirtiendo el clip en uno de los más comentados en la plataforma.

En Cuba, como en muchos otros países de la región, son comunes los rituales populares asociados a la prosperidad, la suerte o la protección, y suelen transmitirse de forma oral o a través de las redes sociales.

