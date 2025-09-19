El curioso ritual con canela de una cubana “para que todo fluya y nada influya”

Una joven cubana se ha vuelto viral en TikTok tras compartir un curioso ritual con canela que, según ella, sirve para atraer cosas positivas a la vida cotidiana.
“A todas mis amigas, cojan canela, yo les voy a enseñar el ritual. Las cosas buenas se comparten, somos mujeres poderosas y empoderadas. Yo abro la canela, le echo brillo, meto el dedo y hacéis así detrás de la oreja y en la frente se dibuja el ojo indio, que yo he estado en la India y sé de lo que les hablo. Y salgan para la calle, cojan canela y sóplenla en la puerta de la casa para que vean como todo fluye y nada influye”, comentó la cubana en el video que acumula miles de reproducciones.
La práctica llamó la atención de numerosos usuarios, quienes reaccionaron entre la sorpresa y el humor, convirtiendo el clip en uno de los más comentados en la plataforma.
En Cuba, como en muchos otros países de la región, son comunes los rituales populares asociados a la prosperidad, la suerte o la protección, y suelen transmitirse de forma oral o a través de las redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre rituales y prácticas espirituales cubanas
¿En qué consiste el ritual con canela de la joven cubana que se hizo viral?
El ritual con canela compartido por la joven cubana en TikTok consiste en usar canela para atraer cosas positivas a la vida cotidiana. Primero, se abre la canela y se coloca un poco detrás de la oreja y en la frente, dibujando el "ojo indio". Luego, se sopla canela en la puerta de la casa con la intención de que "todo fluya y nada influya".
¿Qué otros rituales espirituales son populares en Cuba para atraer prosperidad?
En Cuba, son comunes los rituales populares asociados a la prosperidad y la suerte. Un ejemplo es el uso de un vaso de agua con un papelito y bálsamo tranquilo para mejorar el ambiente laboral. También se recomienda un baño con flores, miel y cascarilla para obtener claridad en los planes y mejorar la energía en el hogar con arroz o lentejas rociados con cascarilla en la entrada de la casa.
¿Cuál es el significado cultural de estos rituales en Cuba?
Estos rituales tienen su origen en creencias afrocubanas y prácticas espirituales que buscan atraer prosperidad, suerte o protección. Son una parte importante de la cultura popular cubana y suelen transmitirse de forma oral o a través de las redes sociales, reflejando la creatividad y la resiliencia del pueblo cubano ante las adversidades.
