Cuba cierra el Mundial de Atletismo con su mejor actuación en años

Vídeos relacionados:

El quinto lugar de Mario Díaz en el lanzamiento del disco, con un disparo de 64,71 metros, selló la participación de Cuba en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025, considerada la mejor actuación de la isla en los últimos años.

Díaz, pupilo de la entrenadora Hilda Elisa Ramos, completó una competencia sólida bajo condiciones de lluvia, con apenas un intento nulo y una serie estable que le permitió ubicarse en la élite mundial.

“Estaba bien este año, pero creo que esto me sorprendió un poco y estoy muy feliz”, declaró al sitio JIT tras la prueba, en la que se impuso el sueco Daniel Stahl (70,47 m), seguido por el lituano Mykolas Alekna (67,84) y el samoano Alex Rose (66,96).

Balance destacado… y hasta sorprendente

La delegación cubana cerró el Mundial con una medalla de oro, conquistada por Leyanis Pérez en el triple salto, y dos de bronce, obtenidas por Silinda Morales (disco) y Lázaro Martínez (triple salto). Con ese saldo, la isla se ubicó en el puesto 16 del medallero, liderado por Estados Unidos, Kenia y Canadá.

En la tabla por puntos, los cubanos también terminaron en la posición 16 con 32 unidades, gracias a los otros aportes de Liadagmis Povea (4.º en triple salto) y Roxana Gómez (6.ª en 400 m, con récord nacional de 49.48 segundos).

Asimismo, vale destacar a la debutante Anisleidis Ochoa, con su nuevo récord cubano en 5000 metros (15:31.35), y Daily Cooper (marca personal en 800 m: 1:58.16).

Lo más leído hoy:

Ni de cerca se esperaba un resultado así. Lo único seguro parecía ser una medalla para Leyanis, de cualquier color, y al final se consiguieron tres preseas. El balance estuvo muy por encima de lo que muchos anticipaban.

Conseguir un título mundial, algo que no ocurría desde Doha 2019, y sumar par de récords nacionales hacen prever que el atletismo quede entre los mejores deportes de la mayor de las Antillas en 2025, como expuso en su reporte la periodista oficialista Eyleen Ríos, enviada especial de JIT.

Cubanos bajo otras banderas

El triple salto volvió a confirmar en Tokio 2025 que la escuela cubana sigue marcando la pauta mundial, aunque bajo diferentes banderas.

El oro lo conquistó el cubano nacionalizado portugués Pedro Pablo Pichardo, con un imponente salto de 17,91 metros, mientras que el bronce fue para el citado Martínez, único representante oficial de Cuba en la final, quien registró 17,49 metros, su mejor marca de la temporada.

Tres cubanos, tres banderas

La final masculina del triple salto tuvo un acento marcadamente cubano.

De los seis atletas formados en la Isla que llegaron a Tokio, tres alcanzaron la instancia decisiva: Pichardo (Portugal), Andy Díaz (Italia) y Martínez (Cuba).

Sin embargo, solo dos lograron subir al podio. La ausencia más notoria fue la de Jordan Díaz, actual campeón olímpico con España, quien quedó fuera por lesión en la fase de clasificación.

Preguntas frecuentes sobre la actuación de Cuba en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025