¿Hasta cuándo? Cuba sigue sumida en apagones masivos por falta de generación eléctrica

La crisis energética en Cuba no da tregua. El país continúa sumido en apagones generalizados, agravados por el deterioro del sistema eléctrico nacional, la falta de combustible y la escasa capacidad de generación.

La Unión Eléctrica (UNE) informó que el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas del día 21 de septiembre y no se había restablecido al cierre de la madrugada de este lunes. La máxima afectación registrada fue de 1,733 MW a las 8:40 p.m.

En cuanto al aporte de los 31 parques solares fotovoltaicos, la producción alcanzó los 2,989 MWh, con una potencia máxima entregada de 462 MW en el horario del mediodía.

Estado crítico del SEN

La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 6:00 a.m. de este 22 de septiembre era de apenas 1,730 MW, frente a una demanda estimada de 3,000 MW, lo que dejó 1,270 MW afectados por déficit de generación. Para el horario del mediodía, se estima una afectación de 1200 MW.

Entre las principales causas del colapso energético figuran:

Averías en la unidad 2 de la CTE Felton, la unidad 6 de la CTE Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Rente.

Unidades en mantenimiento: unidad 2 de la CTE Santa Cruz y unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas que mantienen 527 MW fuera de servicio.

Falta de combustible y lubricante en 53 centrales de generación distribuida, con 501 MW afectados por esta causa.

Pronóstico para el horario pico de este lunes

Se prevé la entrada de 100 MW en motores actualmente fuera de servicio por falta de combustible, así como el reinicio de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 90 MW. Aun así, la disponibilidad total solo alcanzaría los 1,910 MW frente a una demanda máxima estimada de 3,500 MW, generando un déficit de 1,590 MW.

Sin embargo, las autoridades advierten que la afectación en el horario pico podría llegar a los 1,660 MW, si se mantienen las condiciones actuales.

La Habana: apagones prolongados y sin solución

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que el servicio fue interrumpido desde las 3:16 p.m. del domingo y, hasta el cierre de la nota, no había sido posible restablecerlo. La afectación máxima fue de 227 MW a las 7:00 p.m., impactando los seis bloques de la ciudad.

La persistencia de estas condiciones vuelve a colocar sobre la mesa la pregunta que muchos cubanos repiten a diario en las redes sociales y en manifestaciones en las calles del país: ¿Hasta cuándo serán los apagones en Cuba?

