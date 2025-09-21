Apagones masivos sacuden a Cuba: Sábado negro y domingo sin mejoría a la vista

Vídeos relacionados:

Apagones generalizados afectaron a toda Cuba durante el sábado y la madrugada de este domingo, dejando a millones de personas sin electricidad en lo que la Unión Eléctrica (UNE) calificó como un día de máxima afectación para el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Según la UNE, el déficit de capacidad de generación alcanzó los 2010 MW a las 8:50 pm, cifra superior a lo planificado debido a la salida imprevista de la unidad 6 de la central termoeléctrica (CTE ) Renté y a la no entrada de la unidad 5 de la CTE Mariel.

A primera hora de este domingo, la disponibilidad del SEN era de 1700 MW, frente a una demanda de 3000 MW, lo que dejaba un déficit de 1330 MW.

Para el mediodía, se estimaba una afectación de 1200 MW, y para la hora pico, se prevé un déficit de 1640 MW, con una afectación pronosticada de 1710 MW, evidenciando que la situación energética no muestra signos de mejora.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Actualmente, varias unidades se encuentran fuera de servicio: dos de la CTE Felton y de la CTE Nuevitas están averiadas, mientras que tres bloques de las CTE Santa Cruz, Cienfuegos y Felton permanecen en mantenimiento.

Las limitaciones en la generación térmica suman 492 MW.

Además, 46 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por falta de combustible, con 369 MW indisponibles, sumando otros 120 MW por falta de lubricante, para un total de 489 MW no operativos.

Para el horario pico, se espera la entrada de 160 MW provenientes de algunos motores de generación distribuida que actualmente no están en funcionamiento por falta de combustible.

En medio de esta crisis, la producción de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos alcanzó los 2594 MWh, con 466 MW como máxima potencia entregada durante el horario de la media, un aporte que resulta insuficiente para cubrir la demanda total del país.

La situación en La Habana también fue crítica.

La Empresa Eléctrica informó que el servicio se vio afectado durante 24 horas, aunque fue restablecido parcialmente a las 6:36 am de este domingo.

La máxima afectación en la capital alcanzó 258 MW a las 9:30 pm, y los seis bloques de distribución se vieron comprometidos, impidiendo cumplir con lo planificado.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

La empresa recordó que la restitución del servicio depende completamente de las exigencias del SEN, lo que refleja la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico cubano.

Estos apagones se suman a una serie de problemas que afectan al país desde hace meses, con plantas envejecidas, mantenimiento insuficiente y una dependencia creciente de la generación distribuida y de fuentes solares que aún no alcanzan a compensar los déficits térmicos.

La previsión de la UNE indica que, sin cambios en las condiciones de generación, los apagones continuarán afectando a la población durante este domingo.

