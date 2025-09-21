Apagones masivos sacuden a Cuba: Sábado negro y domingo sin mejoría a la vista

Vídeos relacionados:
Apagones generalizados afectaron a toda Cuba durante el sábado y la madrugada de este domingo, dejando a millones de personas sin electricidad en lo que la Unión Eléctrica (UNE) calificó como un día de máxima afectación para el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Según la UNE, el déficit de capacidad de generación alcanzó los 2010 MW a las 8:50 pm, cifra superior a lo planificado debido a la salida imprevista de la unidad 6 de la central termoeléctrica (CTE ) Renté y a la no entrada de la unidad 5 de la CTE Mariel.
A primera hora de este domingo, la disponibilidad del SEN era de 1700 MW, frente a una demanda de 3000 MW, lo que dejaba un déficit de 1330 MW.
Para el mediodía, se estimaba una afectación de 1200 MW, y para la hora pico, se prevé un déficit de 1640 MW, con una afectación pronosticada de 1710 MW, evidenciando que la situación energética no muestra signos de mejora.
Actualmente, varias unidades se encuentran fuera de servicio: dos de la CTE Felton y de la CTE Nuevitas están averiadas, mientras que tres bloques de las CTE Santa Cruz, Cienfuegos y Felton permanecen en mantenimiento.
Las limitaciones en la generación térmica suman 492 MW.
Además, 46 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por falta de combustible, con 369 MW indisponibles, sumando otros 120 MW por falta de lubricante, para un total de 489 MW no operativos.
Para el horario pico, se espera la entrada de 160 MW provenientes de algunos motores de generación distribuida que actualmente no están en funcionamiento por falta de combustible.
En medio de esta crisis, la producción de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos alcanzó los 2594 MWh, con 466 MW como máxima potencia entregada durante el horario de la media, un aporte que resulta insuficiente para cubrir la demanda total del país.
La situación en La Habana también fue crítica.
La Empresa Eléctrica informó que el servicio se vio afectado durante 24 horas, aunque fue restablecido parcialmente a las 6:36 am de este domingo.
La máxima afectación en la capital alcanzó 258 MW a las 9:30 pm, y los seis bloques de distribución se vieron comprometidos, impidiendo cumplir con lo planificado.
La empresa recordó que la restitución del servicio depende completamente de las exigencias del SEN, lo que refleja la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico cubano.
Estos apagones se suman a una serie de problemas que afectan al país desde hace meses, con plantas envejecidas, mantenimiento insuficiente y una dependencia creciente de la generación distribuida y de fuentes solares que aún no alcanzan a compensar los déficits térmicos.
La previsión de la UNE indica que, sin cambios en las condiciones de generación, los apagones continuarán afectando a la población durante este domingo.
Preguntas frecuentes sobre los apagones masivos en Cuba
¿Cuál es la causa principal de los apagones masivos en Cuba?
La causa principal de los apagones masivos en Cuba es el déficit de capacidad de generación eléctrica debido a la salida imprevista de varias unidades termoeléctricas, el mantenimiento deficiente, y la falta de combustible y lubricantes. Este déficit se ha visto agravado por la obsolescencia del parque energético y una infraestructura eléctrica deteriorada.
¿Cuál es el impacto de los apagones en la vida diaria de los cubanos?
Los apagones tienen un impacto significativo en la vida diaria de los cubanos, afectando la calidad de vida al interrumpir el suministro de agua, el transporte, y el almacenamiento adecuado de alimentos y medicamentos. La población enfrenta extensas jornadas sin electricidad, lo que genera frustración y malestar social.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
El gobierno cubano ha intentado mejorar la situación energética con la incorporación de motores de generación distribuida y la construcción de parques solares fotovoltaicos. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para compensar el déficit estructural del sistema eléctrico, que sigue dependiendo de una generación térmica poco fiable y con problemas logísticos graves.
¿Cuál es el futuro de la energía en Cuba si no se resuelven los problemas actuales?
Si no se resuelven los problemas actuales, el futuro de la energía en Cuba se ve comprometido con la posibilidad de apagones más frecuentes y prolongados. La falta de inversión en infraestructura moderna y sostenible, junto con el deterioro existente, podría llevar a una crisis aún mayor, afectando todos los aspectos de la vida en la isla.
