Estados Unidos evalúa medidas para estabilizar la economía argentina

Vídeos relacionados:

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este lunes que Washington está listo para hacer lo necesario para apoyar a la economía argentina y al presidente Javier Milei.

Sus declaraciones llegan en medio de un clima político y financiero tenso en Argentina, a pocas semanas de unas elecciones legislativas clave y después de que Milei sufriera el 8 de septiembre la contundente derrota de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

“Argentina es un aliado de importancia sistémica para EE.UU. en América Latina, y el Departamento del Tesoro está listo para hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar al país. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, escribió Bessent en su cuenta oficial de X.

Entre las opciones que baraja el Tesoro para asistir al gobierno argentino se encuentran:

Establecer líneas de swap con la Reserva Federal, mediante las cuales se facilitaría el intercambio de divisas entre bancos centrales.

Comprar directamente pesos argentinos con dólares estadounidenses, para contener la devaluación del peso y proteger parcialmente el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Adquirir deuda argentina en dólares a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF, por sus siglas en inglés), una herramienta que permite a EE. UU. intervenir en mercados internacionales cuando lo considera estratégico.

La posible asistencia financiera se enmarca en la cercanía ideológica entre Milei, Bessent y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien el mandatario argentino tiene previsto reunirse este martes en Nueva York. El encuentro coincide con la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne a líderes de todo el mundo.

En una publicación en redes sociales, Milei agradeció el respaldo de Washington y expresó su compromiso con los valores compartidos:

Lo más leído hoy:

“Enorme agradecimiento al Secretario Scott Bessent y al Presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. ¡Viva la libertad carajo!”, escribió.

Milei, bajo presión

Buenos Aires es el mayor distrito electoral del país y considerado el termómetro más influyente de cara a los comicios nacionales del próximo 26 de octubre. La derrota de inicios de septiembre, donde el peronismo se impuso por más de 13 puntos a La Libertad Avanza, fue un duro golpe para Milei.

El Gobierno argentino enfrenta un escenario complejo, con fuertes presiones económicas y políticas, cuando falta poco más de un mes para las elecciones legislativas en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados.

A pesar del revés electoral, Bessent reafirmó su optimismo respecto al futuro económico argentino y subrayó el potencial para la inversión privada.

“Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande de nuevo”, comentó, en clara alusión al lema de campaña de Trump, Make America Great Again.

Preguntas frecuentes sobre el apoyo de Estados Unidos a la economía argentina