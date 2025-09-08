Duro revés para Milei en las elecciones de Buenos Aires

Javier Milei (c) en un acto de campaña en la Provincia de Buenos Aires (Imagen de Referencia) Foto © X/La Libertad Avanza

El presidente argentino Javier Milei sufrió este domingo un duro golpe político tras la contundente derrota de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país y considerado el termómetro más influyente de cara a los comicios nacionales del próximo 26 de octubre.

Según datos oficiales divulgados por la agencia EFE, con más del 85 % de los votos escrutados, la alianza opositora Fuerza Patria, que agrupa a distintos sectores del peronismo, obtuvo casi un 47 % de los sufragios, frente al 34 % conseguido por el oficialismo. El resultado confirmó la supremacía peronista en seis de las ocho secciones electorales de la provincia, incluidos los distritos más poblados.

La magnitud del revés se explica no solo por la diferencia en votos, sino por el peso de Buenos Aires, que concentra casi el 40 % de la población argentina. El control de esta provincia es decisivo para cualquier fuerza política que aspire a tener influencia nacional.

De confirmarse los números, Fuerza Patria se quedará con la mayoría de bancas en disputa en ambas cámaras provinciales, mientras que LLA se verá relegada a un papel más limitado.

En un mensaje difundido en X, Milei reconoció sin rodeos: “Hoy hemos tenido una clara derrota. Los resultados no han sido positivos: hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”.

Pese a la autocrítica, el mandatario subrayó que no modificará el rumbo de su gobierno y que este resultado marca apenas “el piso” desde el cual buscará recuperarse de cara a la cita nacional de octubre.

La derrota bonaerense no solo reconfigura el tablero político argentino, también pone en cuestión la capacidad del oficialismo para contrarrestar al peronismo en su bastión histórico.

Para Milei, que había planteado la contienda como una batalla clave, el resultado se convierte en una advertencia temprana: la provincia más influyente del país le dio la espalda en el primer gran examen electoral de su mandato.

