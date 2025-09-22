Trump y miles de sus seguidores despiden a Charlie Kirk en un funeral multitudinario

Vídeos relacionados:

El presidente de EE. UU. Donald Trump dijo este domingo que el joven líder conservador Charlie Kirk fue asesinado “por decir la verdad que estaba en su corazón”.

En el servicio funeral que reunió en el State Farm Stadium de Arizona a 73.000 personas, el presidente cerró el turno de oradores de un servicio funeral que reunió a toda la gran plana del movimiento MAGA.

“Era un misionero con un espíritu noble y un gran propósito. No odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos”, dijo Trump, quien confesó discrepa en ese punto con el difunto: “Ahí es donde discrepé con Charlie. Yo odio a mi oponente. “Y no quiero lo mejor para él”.

Trump dijo además que el asesino de Kirk era un “monstruo radicalizado y de sangre fría”

Antes de Trump, Erika Kirk, la viuda del influencer, perdonó al hombre que disparó y mató a su marido.

“Lo perdono”, dijo después de citar a Jesús: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

La nueva CEO de Turning Point America dijo que la misión de su marido consistió en salvar a las nuevas generaciones “consumidas por el resentimiento, la ira y el odio”.

También tomaron turno de palabra el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio la jefa de Gabinete de La Casa Blanca, Susie Wiles, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. o la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard o Don Jr.

Antes de la gala, el Servicio Secreto de Estados Unidos informó que un hombre armado fue detenido en el State Farm Stadium, antes de la celebración del memorial.

Este sábado las autoridades de Arizona presentaron cargos contra el sospechoso, identificado como Joshua Runkles, quien ingresó armado con una pistola y un cuchillo al recinto deportivo.

Según un portavoz de la agencia, el individuo ingresó al estadio el viernes y presentaba un “comportamiento sospechoso”.

Kirk, cofundador de Turning Point USA y presentador del pódcast conservador The Charlie Kirk Show, fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah, por Tyler Robinson, un joven de 22 años aprehendido unos días después.

El asesinato de Kirk se suma a una serie de episodios recientes de violencia política en Estados Unidos, incluyendo los homicidios de la expresidenta de la Cámara de Minnesota, Melissa Hortman, y de su esposo, así como el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Nueva York.

En el último año, el propio Trump también ha sobrevivido a dos intentos de magnicidio durante su campaña electoral.

