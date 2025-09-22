Trump y miles de sus seguidores despiden a Charlie Kirk en un funeral multitudinario

Vídeos relacionados:
El presidente de EE. UU. Donald Trump dijo este domingo que el joven líder conservador Charlie Kirk fue asesinado “por decir la verdad que estaba en su corazón”.
En el servicio funeral que reunió en el State Farm Stadium de Arizona a 73.000 personas, el presidente cerró el turno de oradores de un servicio funeral que reunió a toda la gran plana del movimiento MAGA.
“Era un misionero con un espíritu noble y un gran propósito. No odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos”, dijo Trump, quien confesó discrepa en ese punto con el difunto: “Ahí es donde discrepé con Charlie. Yo odio a mi oponente. “Y no quiero lo mejor para él”.
Trump dijo además que el asesino de Kirk era un “monstruo radicalizado y de sangre fría”
Antes de Trump, Erika Kirk, la viuda del influencer, perdonó al hombre que disparó y mató a su marido.
“Lo perdono”, dijo después de citar a Jesús: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.
La nueva CEO de Turning Point America dijo que la misión de su marido consistió en salvar a las nuevas generaciones “consumidas por el resentimiento, la ira y el odio”.
También tomaron turno de palabra el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio la jefa de Gabinete de La Casa Blanca, Susie Wiles, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. o la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard o Don Jr.
Antes de la gala, el Servicio Secreto de Estados Unidos informó que un hombre armado fue detenido en el State Farm Stadium, antes de la celebración del memorial.
Este sábado las autoridades de Arizona presentaron cargos contra el sospechoso, identificado como Joshua Runkles, quien ingresó armado con una pistola y un cuchillo al recinto deportivo.
Según un portavoz de la agencia, el individuo ingresó al estadio el viernes y presentaba un “comportamiento sospechoso”.
Kirk, cofundador de Turning Point USA y presentador del pódcast conservador The Charlie Kirk Show, fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah, por Tyler Robinson, un joven de 22 años aprehendido unos días después.
El asesinato de Kirk se suma a una serie de episodios recientes de violencia política en Estados Unidos, incluyendo los homicidios de la expresidenta de la Cámara de Minnesota, Melissa Hortman, y de su esposo, así como el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Nueva York.
En el último año, el propio Trump también ha sobrevivido a dos intentos de magnicidio durante su campaña electoral.
Preguntas frecuentes sobre el asesinato de Charlie Kirk y sus repercusiones
¿Quién fue Charlie Kirk y cuál fue su impacto en el conservadurismo juvenil en Estados Unidos?
Charlie Kirk fue un activista conservador y fundador de Turning Point USA, una organización que promueve ideas conservadoras en universidades y escuelas de secundaria en Estados Unidos. Nació en 1993 y se convirtió en una figura influyente del movimiento juvenil de derecha, aliado cercano de Donald Trump. Kirk defendía políticas migratorias restrictivas, el libre mercado y un conservadurismo social centrado en la religión y la familia. Su asesinato ha generado un debate sobre la violencia política en el país.
¿Cuáles fueron las reacciones de Donald Trump ante el asesinato de Charlie Kirk?
Donald Trump calificó a Charlie Kirk como un "mártir de la verdad y la libertad" y responsabilizó a la "izquierda radical" por su asesinato. En sus declaraciones, Trump destacó el impacto de Kirk en el movimiento conservador y su influencia en el voto joven. Además, exigió la aplicación de la pena de muerte para el asesino de Kirk, argumentando que era un crimen atroz que merecía el máximo castigo.
¿Quién fue el responsable del asesinato de Charlie Kirk y qué acciones se han tomado?
El presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk es Tyler Robinson, de 22 años. Fue arrestado tras ser identificado como el autor del disparo que acabó con la vida de Kirk mientras participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah. La investigación reveló que Robinson actuó solo y que tenía motivaciones ideológicas. El caso ha reavivado el debate sobre la violencia política en Estados Unidos.
¿Cómo ha impactado el asesinato de Charlie Kirk en el debate sobre la violencia política en Estados Unidos?
El asesinato de Charlie Kirk ha intensificado el debate sobre la violencia política y la polarización en Estados Unidos. El caso ha generado condenas de líderes políticos de todos los partidos y ha suscitado discusiones sobre la retórica política y su relación con actos violentos. Además, el crimen ha reabierto debates sobre el derecho a portar armas, dado que Kirk era un defensor de la Segunda Enmienda. La situación refleja las tensiones crecientes en el país y la necesidad de buscar soluciones pacíficas a las diferencias ideológicas.
