Universidad en Florida erigirá una estatua en memoria de Charlie Kirk

El New College of Florida anunció este martes que erigirá en su campus una estatua en memoria de Charlie Kirk, activista conservador asesinado la semana pasada en Utah durante un evento universitario.

“Hoy anunciamos que encargaremos una estatua de Charlie Kirk para honrar su legado y su increíble labor tras su trágico asesinato”, informó la institución en un comunicado difundido en la red social X (antes Twitter).

Según precisó la universidad, la obra será financiada con fondos privados aportados por líderes comunitarios y se instalará en un lugar del campus que será anunciado en los próximos meses.

El centro destacó que la estatua representará un compromiso con la defensa de la libertad de expresión y el diálogo cívico en la vida pública estadounidense.

El homenaje incluirá una figura de Kirk sentado con un micrófono en la mano, evocando sus debates en universidades de todo el país, donde se convirtió en un referente del movimiento conservador juvenil.

Kirk, de 31 años, fue asesinado el pasado 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un evento.

El presunto atacante, Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato.

Fundador de Turning Point USA con apenas 18 años, Kirk emergió como una de las figuras más visibles de la derecha estadounidense y un aliado cercano del presidente Donald Trump. Su organización se consolidó como un espacio clave para movilizar a jóvenes en torno al movimiento Make America Great Again (MAGA).

En abril de 2023, Kirk generó polémica al declarar que las muertes por armas de fuego eran “desafortunadamente” un precio que valía la pena pagar para preservar la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas.

Tras su asesinato, se han multiplicado los homenajes en distintos puntos de Estados Unidos, mientras el debate sobre la violencia política y la polarización nacional continúa intensificándose.

El gobierno ha lanzado amenazas contra los ciudadanos que de algún modo justifiquen el crimen de Kirk.

Esta semana la Universidad de Miami despidió a la neuróloga Michelle Bravo luego de que compartiera en redes sociales un mensaje en el que comparaba el crimen contra Kirk con la situación de la población palestina en los últimos años.

"Lo que le hicieron a Charlie Kirk se les ha hecho a innumerables bebés niños niñas mujeres y hombres palestinos, no sólo en los últimos dos años del genocidio en curso sino durante décadas. Y cada vez que sucedía y estaba en cámara y todos lo veíamos, Charlie Kirk salía a decir: 'me encanta esto, quiero más de esto, las personas que hicieron esto son geniales, las amo y deberían seguir haciéndolo para siempre'. Como dijo Malcolm, las gallinas han vuelto al gallinero", decía el mensaje de la experta.

