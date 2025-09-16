Despiden a empleada pública en Florida por burlarse en redes sociales del asesinato de Charlie Kirk

Vídeos relacionados:

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) despidió a una de sus trabajadoras luego de que esta compartiera en redes sociales una publicación en la que “restaba importancia” al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

En un comunicado oficial divulgado este lunes en su cuenta de X, la entidad calificó lo sucedido como un “incidente profundamente preocupante” y aseguró que las expresiones de la empleada “no están en línea con los valores ni la misión” de la institución.

“Tenemos una política de tolerancia cero hacia la promoción de la violencia y el odio, y no toleraremos ese comportamiento”, subrayó la FWC, al explicar que actuó de manera inmediata al conocer del post y procedió a terminar la relación laboral con la persona.

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado a tiros en Utah la pasada semana, un hecho que ha conmocionado a la política estadounidense y, en especial, al movimiento conservador que lideraba.

Fundador de Turning Point USA, Kirk era considerado un aliado cercano del presidente Donald Trump y una de las voces más influyentes de la derecha en el país.

En un mensaje póstumo, el propio mandatario describió al activista como “el gran, y hasta legendario, Charlie Kirk”, en un comunicado en el que aseguró: “Jamás nos silenciarán”.

Lo más leído hoy:

Según reveló Click Orlando, el director del FBI, Kash Patel, confirmó este lunes que el ADN hallado en una toalla envuelta alrededor del rifle encontrado cerca de la escena del crimen coincide con el del presunto autor, Tyler Robinson, de 22 años, quien enfrentará este martes cargos de asesinato capital.

La muerte de Kirk ha generado una ola de reacciones en Estados Unidos, no solo por la figura del joven dirigente, sino también por el clima de tensión política que atraviesa el país.

En el ámbito diplomático, el subsecretario de Estado Christopher Landau advirtió que Estados Unidos podría negar visas o vetar la entrada al país a extranjeros que celebren o justifiquen la muerte de Kirk.

“Los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”, escribió Landau en X, donde además instó a los ciudadanos a reportar publicaciones de este tipo para que el Departamento de Estado pueda “proteger al pueblo estadounidense”.

El despido de la empleada de la FWC refleja cómo el caso no solo ha abierto un debate sobre la seguridad de los líderes políticos, sino también sobre el uso de las redes sociales y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Desde el propio movimiento conservador se han multiplicado los mensajes de condolencia y llamados a la justicia, mientras los fiscales de Utah se preparan para un proceso judicial que promete mantener la atención mediática y política en las próximas semanas.

Preguntas frecuentes sobre el asesinato de Charlie Kirk y sus consecuencias