"No vengan a Venezuela": Cubana se vuelve viral con su reflexión (si llegas al final, entenderás)

Una joven cubana que vive en Venezuela ha provocado una avalancha de reacciones en TikTok con un video en el que repite la frase “No vengan a Venezuela”, mientras, en realidad, describe con humor y cariño su experiencia en el país.
El video, publicado por la usuaria @millichavez, supera los 2.4 millones de visualizaciones y más de 220 mil likes. “No vengan a Venezuela. Soy cubana, vivo en Venezuela y les recomiendo 100%, no vengan a Venezuela”, comienza diciendo, generando confusión inmediata... hasta que desarrolla su reflexión.
“Yo hablo a través de mi experiencia, de lo que a mí me ha pasado, de lo que yo he vivido, y digo que no visiten este país”, explica. Luego relata: “En cuanto tú llegas, el venezolano te va a preguntar de dónde eres, te va a mirar de arriba abajo, y de una manera atrevida y cariñosa, va a empezar a imitar tu acento”.
“A mí me dicen: 'Epa, Cubi, asere, qué vuelta, qué volá'”, añade entre risas. Más adelante, continúa: “En vez de decirte que te regreses a tu país, va a tratar de convencerte de que te quedes... te dice: ‘Por mi casa están vendiendo un terrenito’, ‘Tráete a tus padres, muchacho’, ‘Una tía mía que es viuda está alquilando una habitación’”.
También se refiere a la presión afectuosa para adaptarse a las costumbres locales: “Aquí todo el mundo cabe, cualquier vaina se hace”. Y sobre la comida, confiesa: “Cuando yo llegué les dije: 'discúlpenme, pero a mí no me gusta la arepa'… y empezó a desfilar por mi casa: arepa de chicharrón, arepa de pabellón, reina pepiada, arepa peluda, sifrina… hasta que lograron convertirme en una persona arepa-dependiente”.
La parte final del video deja claro el sentido de su mensaje: “Son tan maliciosos que, como estocada final, te invitarán a tomarte un inocente café frente al Ávila… y luego de esa tarde, créeme, que no te podrás ir. Y si te vas, siempre querrás regresar”. Y cierra con una frase que tocó fibras: “No pierdan su esencia, mis amores. Recuerden que ser venezolano no es cualquier vaina”.
Lo más leído hoy:
Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de usuarios celebraron su forma de contar las cosas: “Gracias por hablar tan bonito de mi país”, “Lo escuché completo y al final lloré”, “No la conozco y ya la amo”, “El video más lindo que he visto este año”, “No soy venezolano ni cubano, pero qué cosa tan hermosa”, fueron algunos de los comentarios más destacados.
También hubo quienes captaron el sarcasmo desde el principio: “El sarcasmo nivel Dios. Y nosotros cayendo”, “Nos embaucó con amor y arepas”, “Estaba preocupada hasta que vi que era puro chalequeo”. Una venezolana escribió: “No sabes cuánto agradezco lo que dices. Bienvenida siempre”.
No es la primera vez que esta cubana se vuelve viral. En mayo pasado, contó la pena más grande que ha pasado desde que vive en Venezuela, cuando gritó sin querer: “¡No puedo, porque ando cogida!”, provocando una escena que ella misma calificó de “épica”.
Con una mezcla de humor, ternura y vivencias personales, @millichavez se ha ganado el cariño de miles en TikTok. Su mensaje, disfrazado de advertencia, ha logrado justo lo contrario: hacer que muchos quieran ir… o quedarse.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de cubanos en Venezuela y la viralidad en TikTok
¿Por qué el video de la cubana en Venezuela se volvió viral en TikTok?
El video de la cubana @millichavez se volvió viral en TikTok porque utilizó un enfoque humorístico y cariñoso para describir su experiencia en Venezuela. Al inicio parece desaconsejar visitar el país, pero luego destaca la calidez y hospitalidad del pueblo venezolano, lo que generó una gran cantidad de reacciones positivas y emotivas entre los usuarios de la plataforma.
¿Cómo reaccionaron los usuarios al video de la cubana en Venezuela?
Los usuarios reaccionaron con entusiasmo y emoción al video, elogiándolo por su forma de mostrar la realidad venezolana con humor y empatía. Muchos comentarios agradecieron a la cubana por hablar bien del país, mientras otros destacaron el uso del sarcasmo y el amor con que describe la cultura local, logrando que más personas se interesen por Venezuela.
¿Qué aspectos de la cultura venezolana mencionó la cubana en su video?
La cubana mencionó varios aspectos de la cultura venezolana, como la hospitalidad de los habitantes, quienes siempre buscan integrarte ofreciéndote quedarse en el país. También habló sobre la comida local, específicamente las arepas, y cómo fue "convertida" en una persona que disfruta de este alimento típico. Además, destacó la belleza del Ávila y la experiencia de tomar café en su entorno.
¿Cuál es el mensaje final del video de @millichavez sobre Venezuela?
El mensaje final del video es que, a pesar de comenzar con un tono aparentemente negativo, la cubana en realidad está celebrando la esencia y la calidez de los venezolanos. Utilizando el sarcasmo, logra transmitir que Venezuela es un país donde te sientes bienvenido y donde las experiencias personales pueden ser enriquecedoras. Concluye recordando que ser venezolano es algo especial y único.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.