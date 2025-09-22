"No vengan a Venezuela": Cubana se vuelve viral con su reflexión (si llegas al final, entenderás)

Una joven cubana que vive en Venezuela ha provocado una avalancha de reacciones en TikTok con un video en el que repite la frase “No vengan a Venezuela”, mientras, en realidad, describe con humor y cariño su experiencia en el país.

El video, publicado por la usuaria @millichavez, supera los 2.4 millones de visualizaciones y más de 220 mil likes. “No vengan a Venezuela. Soy cubana, vivo en Venezuela y les recomiendo 100%, no vengan a Venezuela”, comienza diciendo, generando confusión inmediata... hasta que desarrolla su reflexión.

“Yo hablo a través de mi experiencia, de lo que a mí me ha pasado, de lo que yo he vivido, y digo que no visiten este país”, explica. Luego relata: “En cuanto tú llegas, el venezolano te va a preguntar de dónde eres, te va a mirar de arriba abajo, y de una manera atrevida y cariñosa, va a empezar a imitar tu acento”.

“A mí me dicen: 'Epa, Cubi, asere, qué vuelta, qué volá'”, añade entre risas. Más adelante, continúa: “En vez de decirte que te regreses a tu país, va a tratar de convencerte de que te quedes... te dice: ‘Por mi casa están vendiendo un terrenito’, ‘Tráete a tus padres, muchacho’, ‘Una tía mía que es viuda está alquilando una habitación’”.

También se refiere a la presión afectuosa para adaptarse a las costumbres locales: “Aquí todo el mundo cabe, cualquier vaina se hace”. Y sobre la comida, confiesa: “Cuando yo llegué les dije: 'discúlpenme, pero a mí no me gusta la arepa'… y empezó a desfilar por mi casa: arepa de chicharrón, arepa de pabellón, reina pepiada, arepa peluda, sifrina… hasta que lograron convertirme en una persona arepa-dependiente”.

La parte final del video deja claro el sentido de su mensaje: “Son tan maliciosos que, como estocada final, te invitarán a tomarte un inocente café frente al Ávila… y luego de esa tarde, créeme, que no te podrás ir. Y si te vas, siempre querrás regresar”. Y cierra con una frase que tocó fibras: “No pierdan su esencia, mis amores. Recuerden que ser venezolano no es cualquier vaina”.

Lo más leído hoy:

Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de usuarios celebraron su forma de contar las cosas: “Gracias por hablar tan bonito de mi país”, “Lo escuché completo y al final lloré”, “No la conozco y ya la amo”, “El video más lindo que he visto este año”, “No soy venezolano ni cubano, pero qué cosa tan hermosa”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

También hubo quienes captaron el sarcasmo desde el principio: “El sarcasmo nivel Dios. Y nosotros cayendo”, “Nos embaucó con amor y arepas”, “Estaba preocupada hasta que vi que era puro chalequeo”. Una venezolana escribió: “No sabes cuánto agradezco lo que dices. Bienvenida siempre”.

No es la primera vez que esta cubana se vuelve viral. En mayo pasado, contó la pena más grande que ha pasado desde que vive en Venezuela, cuando gritó sin querer: “¡No puedo, porque ando cogida!”, provocando una escena que ella misma calificó de “épica”.

Con una mezcla de humor, ternura y vivencias personales, @millichavez se ha ganado el cariño de miles en TikTok. Su mensaje, disfrazado de advertencia, ha logrado justo lo contrario: hacer que muchos quieran ir… o quedarse.

Preguntas frecuentes sobre la experiencia de cubanos en Venezuela y la viralidad en TikTok