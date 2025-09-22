Termoeléctrica Felton amaneció en línea con el SEN

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) anunció que la unidad 1 de la central termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez "Felton" amaneció este lunes en línea con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y subiendo carga.

A las 5:31 am, la planta holguinera estaba aportando de manera estable 170 megavatios (MW), una cifra que dista de cubrir el grave déficit que mantiene al país en apagones constantes.

Felton 1 sincronizó el domingo con el SEN, después de más de dos semanas fuera de servicio por una avería en el transformador.

Según dijo a la Agencia Cubana de Noticias su director, Eric Milanés Quinzán, la entrada en línea se produjo el domingo sobre las 3:00 pm, tras una reparación adelantada a raíz de una avería en el transformador de uso de la central.

La parada, prevista para 20 días, tenía como objetivo corregir un escape de hidrógeno en el generador principal, además de atender fallas acumuladas en diversos equipos.

Entre las acciones realizadas se incluyeron la revisión de la chumacera axial de la turbina, la limpieza del condensador de vapor y la reparación de un calentador de alta presión. También se sustituyeron juntas en los conductos de humo y se hizo una limpieza profunda de la caldera.

En las labores participaron brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería 3, personal propio de la central y fuerzas de apoyo de la Unión del Níquel en Nicaro.

Un historial de accidentes y promesas incumplidas

Mientras la prensa oficial presenta con tonos de victoria el regreso del bloque 1 de Felton a la generación, el bloque 2 sigue inactivo desde el incendio ocurrido en 2022 durante un arranque fallido, cuando se esperaba que aportara 220 MW al SEN.

El régimen insiste en que existe un proyecto para rehabilitarlo con un nuevo diseño que permita operar con crudo nacional, pero a dos años del siniestro el turbogrupo sigue fuera de servicio, símbolo de la incapacidad de las autoridades para recuperar la mayor central termoeléctrica del país.

La UNE celebró en redes sociales la sincronización de Felton 1, informando primero la conexión a las 3:47 pm del domingo, luego el incremento de carga a 150 MW pasadas las 6:00 pm y finalmente los 170 MW estables alcanzados este lunes.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Sin embargo, en paralelo la empresa admitió que el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas del domingo y que al amanecer del lunes todavía persistían los cortes.

Un sistema al borde del colapso

El estado general del SEN demuestra que la entrada de Felton 1 es apenas un alivio temporal. A las 6:00 am de este lunes la disponibilidad era de 1,730 MW frente a una demanda de 3,000 MW, lo que provocó que 1,270 MW quedaran descubiertos.

El parte de la UNE revela la magnitud del deterioro: siguen en avería la unidad 2 de Felton, la 6 de Nuevitas y la 6 de Rente.

En mantenimiento están dos bloques de Santa Cruz y la unidad 4 de Cienfuegos.

A ello se suman limitaciones térmicas equivalentes a 527 MW, junto a 53 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible y lubricante, con una pérdida adicional de 501 MW.

Para el horario pico, el organismo pronostica una disponibilidad de apenas 1,910 MW frente a una demanda de 3,500 MW. Ello equivale a un déficit de 1,590 MW y una afectación estimada de hasta 1,660 MW, cifras que garantizan que los apagones seguirán castigando a millones de cubanos.

Ni las reparaciones en Felton ni los anuncios de sincronización de unidades logran ocultar la realidad: Cuba enfrenta un colapso energético estructural que el gobierno intenta maquillar con triunfalismo.

Mientras las familias viven días y noches enteras sin electricidad, el régimen celebra cada megavatio recuperado como si fuera una victoria, ignorando que el país sigue sumido en la oscuridad y la desesperanza.

