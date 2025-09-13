Actualizan sobre mantenimiento en la termoeléctrica Felton tras salida por 20 días

Unidad 1 de la termoeléctrica Felton, en Holguín, que salió de servicio por una avería.

La central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, en Holguín, cumple una semana de reparaciones de emergencia luego de que su unidad 1 saliera del sistema el pasado viernes 5 de septiembre por una avería en el transformador y un salidero de hidrógeno en el generador.

El vocero oficialista Emilio Rodríguez Pupo transmitió imágenes desde la propia planta, donde ingenieros y técnicos trabajan en el destape del generador para corregir la fisura, una de las tareas más delicadas del cronograma.

Según dijo, los obreros laboran las 24 horas bajo condiciones complejas, con la meta de devolver la unidad al sistema en unos 20 días.

Aunque las autoridades insisten en ese calendario, la realidad del sistema eléctrico cubano apunta a que la reparación podría tardar mucho más. Experiencias anteriores en la propia Felton demuestran que estos mantenimientos suelen extenderse por falta de piezas, carencias de equipos de izaje y limitaciones logísticas.

El ingeniero Eric Milanés Quinzán, director de la industria, reconoció que el operativo incluye también la revisión de chumaceras en la turbina, limpieza del condensador de vapor y reparación de un calentador de alta presión.

Intervenciones que, en condiciones de un sistema moderno, serían factibles en el plazo anunciado, pero que en la infraestructura obsoleta de Cuba parecen más un anuncio político que una meta técnica alcanzable.

Parche sobre parche

La Felton, inaugurada hace más de 40 años, ha sufrido incendios, explosiones y constantes salidas de servicio. Su deterioro simboliza la crisis estructural de un parque termoeléctrico agotado, donde en lugar de sustituir equipos, se aplican parches que apenas garantizan unos meses de operación.

Días después, la propia termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas provocó un apagón general en la Isla, el quinto en menos de un año, confirmando que el Sistema Eléctrico Nacional está en estado crítico.

Para millones de cubanos, la pregunta sigue siendo la misma: ¿sirven estos mantenimientos como solución real o son solo un parche temporal que posterga lo inevitable?

