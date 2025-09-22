¿Quién se mueve mejor? Eduardo Antonio y Lenier Mesa se despelotan bailando en pleno escenario

Eduardo Antonio y Lenier Mesa se robaron el show este fin de semana en La Scala de Miami, durante el homenaje que le rindieron a Polo Montañez, con una actuación cargada de ritmo, sabor y mucho tumbao.
Vestidos de blanco, con sombreros al estilo guajiro moderno, ambos artistas encendieron al público con una coreografía que fue desde lo sensual hasta lo cómico.
Las redes sociales ya hierven con los videos del momento en el que El Divo de Placetas se despelota bailando junto a Lenier, mientras le pregunta a sus seguidores “quién se mueve mejor”.
Con movimientos explosivos y hasta provocadores, Eduardo Antonio mostró que el escenario sigue siendo suyo, mientras que Lenier no se quedó atrás, demostrando que además de cantar, sabe moverse con soltura y energía.
Ambos terminaron dando cintura hasta el suelo como si no hubiera un mañana, entre risas, con una complicidad que el público agradeció con aplausos.
El evento, más allá del baile, fue un homenaje emotivo a la música de Polo Montañez y cada una de sus canciones que han quedado para la eternidad.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre el homenaje a Polo Montañez y la actuación de Eduardo Antonio y Lenier Mesa
¿Cuál fue el evento principal en el que participaron Eduardo Antonio y Lenier Mesa?
Eduardo Antonio y Lenier Mesa participaron en un homenaje a Polo Montañez que tuvo lugar en La Scala de Miami. Durante el evento, los artistas ofrecieron una actuación cargada de ritmo y humor, que incluyó una llamativa coreografía que encantó al público.
¿Cómo reaccionó el público ante la actuación de Eduardo Antonio y Lenier Mesa?
El público reaccionó de manera entusiasta a la actuación de Eduardo Antonio y Lenier Mesa, aplaudiendo con fervor y disfrutando de la complicidad y el carisma que mostraron ambos artistas en el escenario. Sus movimientos provocadores y enérgicos fueron bien recibidos, generando una atmósfera de diversión y emoción.
¿Qué importancia tiene Polo Montañez en la música cubana?
Polo Montañez es considerado uno de los artistas más auténticos y queridos de la música cubana. Sus canciones han dejado una huella imborrable y continúan siendo apreciadas tanto por el público cubano como por seguidores de la música latina en general. Su legado sigue vivo a través de homenajes como el realizado por Eduardo Antonio y Lenier Mesa.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.