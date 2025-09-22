¿Quién se mueve mejor? Eduardo Antonio y Lenier Mesa se despelotan bailando en pleno escenario

Eduardo Antonio y Lenier Mesa se robaron el show este fin de semana en La Scala de Miami, durante el homenaje que le rindieron a Polo Montañez, con una actuación cargada de ritmo, sabor y mucho tumbao.

Vestidos de blanco, con sombreros al estilo guajiro moderno, ambos artistas encendieron al público con una coreografía que fue desde lo sensual hasta lo cómico.

Las redes sociales ya hierven con los videos del momento en el que El Divo de Placetas se despelota bailando junto a Lenier, mientras le pregunta a sus seguidores “quién se mueve mejor”.

Con movimientos explosivos y hasta provocadores, Eduardo Antonio mostró que el escenario sigue siendo suyo, mientras que Lenier no se quedó atrás, demostrando que además de cantar, sabe moverse con soltura y energía.

Ambos terminaron dando cintura hasta el suelo como si no hubiera un mañana, entre risas, con una complicidad que el público agradeció con aplausos.

El evento, más allá del baile, fue un homenaje emotivo a la música de Polo Montañez y cada una de sus canciones que han quedado para la eternidad.

