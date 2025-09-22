Lo que compra esta cubana en Walmart para enviar a Cuba y ahorrar dinero: "Hazme caso, que no pesa nada"

Vídeos relacionados:
Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok los productos que suele comprar en Walmart para enviar a su familia en Cuba, priorizando aquellos que pesan poco y resultan más económicos.
En el video, la joven explica que suele mandar Nesquik en polvo, galletitas ligeras, Chupa Chups, Nutella, cafés de diferentes precios, sopas instantáneas Maruchan, gelatinas, caramelos y papas fritas en paquetes individuales. Según comenta, la elección se debe a que estos artículos no solo gustan a los niños, sino que pesan menos y rinden más al llegar a la Isla.
La cubana también recomienda productos como el bacon congelado, que asegura encontrar en Walmart por “5 pesos y algo”, y destaca opciones de atún en sobres individuales, más prácticos que las latas, porque reducen el peso del envío y ofrecen buena cantidad por un precio similar.
“Estos son los productos que yo envío a mi familia en Cuba, son económicos, no pesan y rinden bastante”, explica en el video que ya acumula cientos de visualizaciones en TikTok.
En un contexto de crisis económica y escasez en la Isla, muchos cubanos en el exterior buscan maneras de enviar alimentos y artículos básicos que ayuden a aliviar las carencias de sus familiares.
Las redes sociales, como TikTok, se han convertido en un espacio donde se comparten consejos de compra y envío que permiten optimizar tanto el presupuesto como el peso de los paquetes.
Lo más leído hoy:
Preguntas Frecuentes sobre el Envío de Productos desde Estados Unidos a Cuba
¿Cuáles son los productos más recomendados para enviar a Cuba desde Estados Unidos?
Productos como Nesquik en polvo, galletas ligeras, Chupa Chups, Nutella, cafés, sopas instantáneas Maruchan, gelatinas, caramelos y papas fritas en paquetes individuales son recomendados por su bajo peso y buena relación costo-beneficio. Estos productos no solo son bien recibidos por los niños, sino que también son prácticos para enviar debido a su ligereza y durabilidad.
¿Por qué es importante seleccionar productos ligeros para enviar a Cuba?
Seleccionar productos ligeros es clave para reducir los costos de envío y facilitar su transporte. Debido a las restricciones y costos asociados con el envío de paquetes a Cuba, optar por productos que pesen menos permite enviar más artículos por el mismo precio, maximizando el valor del paquete para los destinatarios en la isla.
¿Qué estrategias utilizan los cubanos en el extranjero para enviar comida a sus familiares en Cuba?
Muchos cubanos en el extranjero optan por comprar en tiendas mayoristas y seleccionar productos no perecederos que sean fáciles de transportar. Además, utilizan mochilas térmicas y empaques al vacío para proteger los alimentos durante el viaje. También se comparten consejos en redes sociales sobre cómo optimizar el espacio y elegir los productos más adecuados para enviar.
¿Cómo impacta la crisis económica en Cuba a los cubanos que envían ayuda desde el extranjero?
La crisis económica en Cuba aumenta la demanda de productos básicos y alimentos desde el extranjero, lo que motiva a muchos cubanos en la diáspora a enviar paquetes con artículos esenciales para sus familias. Esta situación ha llevado a una mayor creatividad y esfuerzo para garantizar que los envíos sean lo más eficientes y efectivos posible, aprovechando herramientas como TikTok para compartir experiencias y consejos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.