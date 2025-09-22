Lo que compra esta cubana en Walmart para enviar a Cuba y ahorrar dinero: "Hazme caso, que no pesa nada"

Vídeos relacionados:

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok los productos que suele comprar en Walmart para enviar a su familia en Cuba, priorizando aquellos que pesan poco y resultan más económicos.

En el video, la joven explica que suele mandar Nesquik en polvo, galletitas ligeras, Chupa Chups, Nutella, cafés de diferentes precios, sopas instantáneas Maruchan, gelatinas, caramelos y papas fritas en paquetes individuales. Según comenta, la elección se debe a que estos artículos no solo gustan a los niños, sino que pesan menos y rinden más al llegar a la Isla.

La cubana también recomienda productos como el bacon congelado, que asegura encontrar en Walmart por “5 pesos y algo”, y destaca opciones de atún en sobres individuales, más prácticos que las latas, porque reducen el peso del envío y ofrecen buena cantidad por un precio similar.

“Estos son los productos que yo envío a mi familia en Cuba, son económicos, no pesan y rinden bastante”, explica en el video que ya acumula cientos de visualizaciones en TikTok.

En un contexto de crisis económica y escasez en la Isla, muchos cubanos en el exterior buscan maneras de enviar alimentos y artículos básicos que ayuden a aliviar las carencias de sus familiares.

Las redes sociales, como TikTok, se han convertido en un espacio donde se comparten consejos de compra y envío que permiten optimizar tanto el presupuesto como el peso de los paquetes.

