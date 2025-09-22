El truco de una cubana para mantener la atención de un hombre se vuelve tendencia: "Esto es lo que tienes que hacer"

Una cubana se volvió viral en TikTok tras compartir un video en el que explica qué hacer cuando una mujer comienza a conocer a un hombre y cómo mantener su interés desde el inicio.

Según la joven, lo primero es saber “darle en el ego”, porque —asegura— esa es la parte más sensible en los hombres. Para lograrlo, aconseja hacer comentarios como: “Yo nunca me acostumbro a nadie porque todo el mundo cambia”. Con esta frase, sostiene, él entenderá que si deja de ser detallista, regalar flores o invitar a salir, ella puede dejarlo sin problema.

También sugiere expresiones que siembren duda en el hombre sobre cómo la percibe, por ejemplo: “Ya no sé qué pensar de ti, a veces eres un 10 y a veces eres un 6”. En su criterio, esto le hace ver que debe mantener el mismo nivel de esfuerzo mostrado desde el principio.

Ante preguntas como ”¿me extrañas?”, la cubana recomienda responder: “Disfruto estar contigo, pero también disfruto mi tiempo a solas”. De esa manera, señala, el hombre entenderá que la mujer no depende emocionalmente de la relación y seguirá valorando su independencia.

Por último, aconseja nunca mostrarse completamente impresionada, aunque el hombre intente conquistarla. “Me encanta que lo intentes, aunque todavía no logras impresionarme”, es una de las frases que menciona. A su juicio, mantener esa dinámica garantiza que él no disminuya la intensidad y continúe esforzándose día a día.

El video, disponible en TikTok, ha generado reacciones diversas entre usuarios que debaten sobre la efectividad de estas estrategias.

