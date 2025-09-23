EE.UU. niega visa a periodista independiente: "¿Será que no he sido lo suficientemente trumpista?"

Vídeos relacionados:

La periodista y escritora cubana Yania Suárez denunció que el gobierno de Estados Unidos le negó una visa para asistir a un evento al que había sido oficialmente invitada, en lo que califica como una decisión injusta y posiblemente motivada por razones políticas.

“Me acaban de negar la visa a Estados Unidos. Era una invitación oficial y créanme que estoy realmente confundida. Molesta y confundida”, escribió en su perfil de Facebook. Según el aviso consular que recibió, no probó suficientemente los motivos del viaje ni los lazos con Cuba, lo cual calificó de absurdo.

“Entiendo que se trata de la respuesta que le dan a todo candidato, en especial si es cubano. Alguien que tenga los ojos medianamente abiertos se dará cuenta de que yo he elegido estar en Cuba”, añadió.

La ensayista, que ha cursado estudios en Canadá y recibido becas en universidades norteamericanas, recordó que siempre ha regresado a Cuba tras viajar. “Vivo con la sensación de que todo el mundo se ha ido menos yo”, escribió. También relató que en 2004 le negaron otra visa por razones culturales, en 2009 decidió no pedirla porque quería regresar a Cuba, y en 2022 perdió una beca tras ser sometida a un largo proceso administrativo.

“¿Yo quisiera saber qué he hecho de malo? ¿Será que no he sido lo suficientemente trumpista últimamente y ya se sabe qué rumbo llevan las nuevas histerias?”, se preguntó. “¿Será el desprecio de siempre hacia nosotros?”

Aunque reconoció el trato amable del personal consular, criticó lo que describe como una “moda xenófoba” que perjudica a cubanos con documentos en regla. “Quizás tiene que ver con la nueva moda xenófoba que expulsa a cubanos con papeles en orden, que nos impide, mientras dure esta administración, optar por visas de turismo o estudios por el solo hecho de vivir en Cuba”, apuntó.

Obstáculos previos: una beca perdida en 2023

En 2023, Suárez perdió una beca de doctorado en la Universidad de Pittsburgh, luego de pasar más de dos meses en Haití esperando por una visa que nunca llegó. El proceso, calificado como “administrativo”, se prolongó hasta agotar sus recursos económicos.

En declaraciones a CiberCuba en ese momento, dijo: “Si hubiera cruzado la frontera ilegalmente, ya estuviera adentro. ¡Mucho mejor, si hubiera sido una periodista oficialista!”. Y añadió: “Esta vez no puedo culpar a la Seguridad del Estado, sino a nuestros supuestos aliados”.

Reacciones: apoyo, ataques y polarización

La denuncia de Suárez generó una ola de solidaridad entre activistas, intelectuales y periodistas dentro y fuera de Cuba. Sin embargo, también provocó ataques en redes sociales, especialmente tras su crítica velada a la administración de Donald Trump.

En un segundo post, denunció una campaña de linchamiento virtual: “Nada más osé hablar un poquito mal de Trump y ya hay cederistas prestos a chivatearme”, escribió, aludiendo a usuarios que la acusaron de comunista y la atacaron por no alinearse ideológicamente con el exilio conservador.

“ONCE CHIVATÓN, ALWAYS CHIVATÓN”, ironizó en una de las respuestas.

Una voz crítica que incomoda

Yania Suárez ha sido víctima de censura dentro de la isla. En febrero de este año fue expulsada de la Fundación Ludwig de Cuba tras intervenir en el debate de un documental sobre Nicolás Guillén Landrián, donde cuestionó la omisión de aspectos biográficos clave vinculados a la disidencia del cineasta.

La periodista argumenta que dentro de Cuba se ha intentado “resignificar” a Landrián como artista incomprendido, pero sin reconocer su relación con el activismo opositor y su participación en el Comité Cubano Pro Derechos Humanos.

Un contexto migratorio más estricto

La negativa de visa a Suárez ocurre en medio de una política migratoria cada vez más restrictiva por parte del gobierno de EE. UU. Bajo la administración Trump, se han reforzado los controles, tanto en la concesión como en la revocación de visados, con especial atención a ciudadanos cubanos.

En mayo pasado, el Encargado de Negocios en La Habana, Mike Hammer, confirmó que se están aplicando con mayor severidad las leyes migratorias para impedir el ingreso a personas con vínculos recientes con instituciones estatales o el Partido Comunista.

“Queremos evitar que represores estén por las calles de South Beach, tomándose un mojito”, declaró.

Por su parte, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado que “venir a Estados Unidos con una visa es un privilegio, no un derecho”. El endurecimiento de las políticas migratorias incluye también una mayor supervisión sobre visas ya otorgadas, con posibilidad de revocación por incumplimientos o sospechas de violaciones migratorias.

“Mientras más me aparten los poderes, más gano en libertad”

Pese a las trabas, Suárez mantiene su determinación: “La buena noticia parece ser marca de mi destino: mientras más me aparten los poderes, más gano en libertad”.

“Así es que a lo mejor, y hasta se los termino agradeciendo”, concluyó.

