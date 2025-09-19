Mike Hammer: "Los cubanos que he conocido merecen un mejor futuro"

El jefe de Misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, reafirmó este viernes el compromiso de Washington con el pueblo cubano al conmemorar el décimo aniversario de la reapertura de la sede diplomática en La Habana.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Hammer subrayó la importancia de mantener un contacto directo con la ciudadanía.

"Hoy conmemoramos 10 años desde que volvimos a abrir nuestra Embajada. Seguimos con nuestra misión de apoyar al pueblo cubano en sus aspiraciones para un mejor futuro", expresó el diplomático,

"Estamos comprometidos con seguir hablando con cubanos de a pie a través de todo el país para conocer sus prioridades y preocupaciones, y para amplificar sus voces", dijo en un video en el que se le ve andando por calles de Holguín, Cienfuegos, Bayamo y Güines, saludando y conversando con ancianos, jóvenes, mujeres y niños.

En otra publicación compartió imágenes de su visita a Cienfuegos, donde acompañó a una familia en un partido infantil de béisbol.

"Los cubanos que he conocido en mis recorridos por toda la isla merecen un mejor futuro", afirmó.

En tono distendido, Hammer apareció con una gorra del equipo de béisbol local, asegurando que siempre anima "a los que luchan mucho y han sufrido, pero están determinados en llegar a la victoria".

"Nos veremos en las calles; si me ven, invítenme a jugar un dominó o a lo mejor nos tomamos un cafecito", añadió con jovialidad.

Una estrategia de contacto directo

Desde su llegada a Cuba en noviembre de 2024, en sustitución de Benjamin G. Ziff, Hammer ha apostado por una diplomacia directa y abierta.

Sus recorridos por distintas ciudades del país no se han limitado a encuentros oficiales, sino que han incluido reuniones con artistas, activistas y ciudadanos comunes, algo inusual en un contexto donde el régimen restringe el contacto de los diplomáticos con la población.

En agosto, durante una visita a Matanzas, fue seguido de cerca por agentes de la Seguridad del Estado, aunque sin incidentes.

En julio, mientras paseaba con su familia por Varadero, un grupo de supuestos "revolucionarios" lo confrontó con críticas al embargo. El episodio, filmado y difundido por perfiles vinculados al MININT, fue parte de la campaña de hostigamiento contra su labor en la Isla.

Lejos de detenerse, Hammer ha insistido en presentarse en espacios públicos y dialogar con la gente, un gesto simbólico que contrasta con el hermetismo del gobierno cubano.

Críticas del régimen y respaldo de Washington

El estilo de Hammer no ha pasado desapercibido para La Habana.

En mayo, el programa oficialista "Con Filo" dedicó un segmento a atacarlo, calificándolo de "cínico" y acusándolo de ser un emisario de la política de "asfixia" de Washington.

Sin embargo, su nombramiento fue precisamente una señal del compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos en Cuba.

Con más de 35 años de experiencia diplomática, Hammer ha ocupado cargos de alto nivel, entre ellos el de Enviado Especial para el Cuerno de África.

Su gestión actual busca reforzar no solo las relaciones bilaterales en áreas de seguridad regional, sino la promoción de libertades fundamentales en la isla.

En las últimas semanas, Hammer también sostuvo reuniones de peso fuera de Cuba.

En Doral, Florida, se entrevistó con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, para abordar la situación interna de Cuba y sus repercusiones en la región.

El SOUTHCOM ha calificado al régimen cubano como un "elemento corrosivo en América Latina", subrayando su rol desestabilizador.

Posteriormente, en Washington, dialogó con el subsecretario de Estado Chris Landau sobre la crisis energética y la situación de los presos políticos en la isla.

"Es necesario que el régimen libere a todos los presos políticos y respete derechos humanos. Los Estados Unidos apoya al pueblo cubano y su derecho a vivir en libertad y de decidir su futuro", reiteraron en esa ocasión.

Un contraste con la narrativa oficial

Mientras la propaganda del régimen insiste en responsabilizar al embargo estadounidense de los males del país, los recorridos de Hammer muestran otra cara: la de un diplomático que se sienta con los cubanos comunes, escucha sus problemas cotidianos y reconoce sus aspiraciones de cambio.

En un viaje a Miami, afirmó que el descontento ciudadano en la Isla es generalizado y que "la gran mayoría" de los cubanos consideran que "la revolución ha fracasado".

Hammer, quien ha visitado todas las provincias del país desde su nombramiento, describió en una conferencia de prensa ante medios estadounidenses un panorama desolador tras sus recorridos por la isla, donde ha visitado a representantes de la sociedad civil y activistas.

"No hay electricidad; ya ven los apagones; hay escasez de combustible, de alimentos, de medicamentos. Y esto, la gente reconoce que los responsables son los del régimen cubano. No tiene nada que ver con ninguna política de Estados Unidos", detalló.

Su mensaje es claro: el pueblo cubano merece decidir su destino sin tutelas ni represión.

Y es precisamente esa idea, amplificada en cada contacto directo, la que incomoda profundamente a un gobierno debilitado, aferrado a un discurso que cada vez convence menos dentro de la isla.

Preguntas frecuentes sobre la diplomacia de Estados Unidos en Cuba y el papel de Mike Hammer