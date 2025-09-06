El Chulo se va loma abajo y sin frenos y arremete contra Chocolate MC

El cantante cubano El Chulo no se guardó nada y arremetió sin filtros contra su colega Chocolate MC, quien actualmente se encuentra en prisión.

En un video en sus historias en Instagram, el reguetonero no solo respondió a las recientes críticas del "Rey de los Reparteros", sino que le lanzó una avalancha de ofensas y burlas que rápidamente encendieron las redes.

“Atención Yosvany, Chocolate, si te hace falta dinerito, papá, para la cantina, déjame saber tu número para ponerte dinerito para la cantina”, dijo El Chulo entre risas, mientras grababa el video desde su auto.

Captura Instagram / El Chulo

Pero el ataque no terminó ahí. El Chulo dijo que también le enviaría dinero “para el teléfono y para que se compre un consolador eléctrico”, antes de continuar con una ráfaga de comentarios despectivos sobre la situación de su rival.

“Estamos aquí, mira, riquísimo, disfrutando de todos los placeres y todas las divinidades de Miami, Florida, libre, ¿y tú?, preso, pero no viviendo preso como los pillos, viviendo preso como el tareco, como la chivichana (…) tú te debes acostar en la cama esa que te dan donde tú estás diciendo ‘yo soy el peor’”, expresó con tono burlón.

La explosiva respuesta llega tras un mensaje que Chocolate envió desde prisión, en el que tildó de hipócritas a El Chulo y a La China Lay, diciendo que formaron “un teatro” tras el fallecimiento de El Taiger.

Y como era de esperarse, La China Lay también respondió con dureza en sus redes sociales. En una historia cargada de insultos y referencias personales, le reclamó a Chocolate su “descaro” y lo acusó de tener mala memoria: “El día que me conociste me rendiste pleitesía, penca, asere”.

Captura Instagram / La China Lay

“Recuerda que el preso es un preso”, remató tajante La China.

Este nuevo enfrentamiento entre figuras del género urbano cubano parece estar lejos de terminar y, por ahora, las redes siguen siendo el escenario de una guerra sin tregua, donde cada historia o comentario reaviva el fuego cruzado.

