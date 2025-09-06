El Chulo se va loma abajo y sin frenos y arremete contra Chocolate MC

El cantante cubano El Chulo no se guardó nada y arremetió sin filtros contra su colega Chocolate MC, quien actualmente se encuentra en prisión.
En un video en sus historias en Instagram, el reguetonero no solo respondió a las recientes críticas del "Rey de los Reparteros", sino que le lanzó una avalancha de ofensas y burlas que rápidamente encendieron las redes.
“Atención Yosvany, Chocolate, si te hace falta dinerito, papá, para la cantina, déjame saber tu número para ponerte dinerito para la cantina”, dijo El Chulo entre risas, mientras grababa el video desde su auto.
Pero el ataque no terminó ahí. El Chulo dijo que también le enviaría dinero “para el teléfono y para que se compre un consolador eléctrico”, antes de continuar con una ráfaga de comentarios despectivos sobre la situación de su rival.
“Estamos aquí, mira, riquísimo, disfrutando de todos los placeres y todas las divinidades de Miami, Florida, libre, ¿y tú?, preso, pero no viviendo preso como los pillos, viviendo preso como el tareco, como la chivichana (…) tú te debes acostar en la cama esa que te dan donde tú estás diciendo ‘yo soy el peor’”, expresó con tono burlón.
La explosiva respuesta llega tras un mensaje que Chocolate envió desde prisión, en el que tildó de hipócritas a El Chulo y a La China Lay, diciendo que formaron “un teatro” tras el fallecimiento de El Taiger.
Y como era de esperarse, La China Lay también respondió con dureza en sus redes sociales. En una historia cargada de insultos y referencias personales, le reclamó a Chocolate su “descaro” y lo acusó de tener mala memoria: “El día que me conociste me rendiste pleitesía, penca, asere”.
“Recuerda que el preso es un preso”, remató tajante La China.
Este nuevo enfrentamiento entre figuras del género urbano cubano parece estar lejos de terminar y, por ahora, las redes siguen siendo el escenario de una guerra sin tregua, donde cada historia o comentario reaviva el fuego cruzado.
Preguntas Frecuentes sobre la Controversia entre El Chulo y Chocolate MC
¿Por qué El Chulo arremetió contra Chocolate MC en sus redes sociales?
El Chulo arremetió contra Chocolate MC debido a las críticas de este desde la cárcel, donde lo tildó de hipócrita junto a La China Lay tras la muerte de El Taiger. El Chulo respondió con una serie de ofensas y burlas sobre la situación de Chocolate en prisión.
¿Qué había dicho Chocolate MC a El Chulo?
Desde la cárcel, Chocolate MC envió un mensaje que, a pesar de ser crítico, incluyó un tono de reconciliación. Chocolate habló de perdón y oraciones hacia El Chulo, mostrando una faceta más espiritual y buscando tender puentes a pesar del conflicto.
¿Qué impacto ha tenido esta disputa en las redes sociales y entre los seguidores?
La disputa entre El Chulo y Chocolate MC ha generado una gran cantidad de reacciones en redes sociales, encendiendo debates entre sus seguidores. Las publicaciones y respuestas de ambos artistas han mantenido a sus fanáticos atentos y han avivado el fuego de la polémica en la escena urbana cubana.
