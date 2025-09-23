Cubana revela lo que compra en Dollar Tree para su familia en Cuba: "No pesa nada y es súper bueno”

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok un video en el que enseña los productos que suele comprar en la cadena Dollar Tree para enviar a su familia en Cuba.

“Hoy le vengo a estar mostrando cosas que consigo en el Dollar Tree superbuenas para Cuba. Vamos a comenzar con las cosas de la comida que es lo más importante”, comentó al inicio del clip que ya circula en redes sociales.

Entre los artículos que mostró destacan paquetes de galleticas de animalitos, chicles, sobres de refresco instantáneo que rinden hasta dos litros cada uno, sorbetos, caramelos, cremas de chocolate similares a la Nutella, así como botes de mayonesa y pastelitos.

La cubana resaltó que la mayoría de los productos tienen un precio de 1,25 dólares y son livianos, lo que facilita enviarlos a la isla por paquetería. “Eso no pesa nada y es súper bueno”, explicó en el video.

Además, señaló que suele comprar surtidos de golosinas para su sobrino en Cuba y bolsas para la merienda de los niños, siempre tratando de mandar artículos diferentes. “Yo siempre trato de mandarle cositas diferentes para que ellos vayan probando”, dijo.

El testimonio refleja cómo muchos cubanos en el exilio aprovechan las ofertas de tiendas económicas como Dollar Tree para apoyar a sus familiares en la isla, donde los precios de los alimentos y productos básicos son elevados y la escasez sigue siendo una constante.

Lo más leído hoy:

Preguntas Frecuentes sobre el Envío de Productos desde Estados Unidos a Cuba