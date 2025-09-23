Cubana revela lo que compra en Dollar Tree para su familia en Cuba: "No pesa nada y es súper bueno”

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok un video en el que enseña los productos que suele comprar en la cadena Dollar Tree para enviar a su familia en Cuba.
“Hoy le vengo a estar mostrando cosas que consigo en el Dollar Tree superbuenas para Cuba. Vamos a comenzar con las cosas de la comida que es lo más importante”, comentó al inicio del clip que ya circula en redes sociales.
Entre los artículos que mostró destacan paquetes de galleticas de animalitos, chicles, sobres de refresco instantáneo que rinden hasta dos litros cada uno, sorbetos, caramelos, cremas de chocolate similares a la Nutella, así como botes de mayonesa y pastelitos.
La cubana resaltó que la mayoría de los productos tienen un precio de 1,25 dólares y son livianos, lo que facilita enviarlos a la isla por paquetería. “Eso no pesa nada y es súper bueno”, explicó en el video.
Además, señaló que suele comprar surtidos de golosinas para su sobrino en Cuba y bolsas para la merienda de los niños, siempre tratando de mandar artículos diferentes. “Yo siempre trato de mandarle cositas diferentes para que ellos vayan probando”, dijo.
El testimonio refleja cómo muchos cubanos en el exilio aprovechan las ofertas de tiendas económicas como Dollar Tree para apoyar a sus familiares en la isla, donde los precios de los alimentos y productos básicos son elevados y la escasez sigue siendo una constante.
Lo más leído hoy:
Preguntas Frecuentes sobre el Envío de Productos desde Estados Unidos a Cuba
¿Qué productos son populares para enviar desde Dollar Tree a Cuba?
Los productos populares para enviar desde Dollar Tree a Cuba incluyen galleticas de animalitos, chicles, sobres de refresco instantáneo, sorbetos, caramelos y cremas de chocolate similares a la Nutella. Estos artículos son económicos, ligeros y fáciles de enviar a través de paquetería, lo que los convierte en una opción ideal para quienes desean apoyar a sus familiares en la isla.
¿Por qué los cubanos en el exilio eligen tiendas como Dollar Tree para comprar productos?
Los cubanos en el exilio eligen tiendas como Dollar Tree debido a su asequibilidad y la variedad de productos disponibles a precios bajos. Estas tiendas permiten a los emigrados reunir una variedad de productos esenciales y de consumo diario a bajo costo, lo que es fundamental para enviar ayuda a sus familias en Cuba, donde enfrentan altos precios y escasez de productos básicos.
¿Cómo afecta la crisis económica en Cuba la recepción de paquetes desde el extranjero?
La crisis económica en Cuba hace que los paquetes enviados desde el extranjero sean fundamentales para muchas familias. La escasez de productos básicos y los altos costos en la isla significan que estos paquetes no solo proporcionan bienes esenciales, sino que también ofrecen un alivio significativo a las familias cubanas, quienes dependen de la ayuda externa para mejorar su calidad de vida.
¿Qué tipo de productos recomiendan enviar a niños en Cuba?
Para enviar a niños en Cuba, se recomiendan productos como golosinas, útiles escolares y juguetes pequeños. Estos artículos no solo son ligeros y económicos, sino que también pueden proporcionar alegría y diversión en medio de la difícil situación económica que enfrentan las familias cubanas. Además, productos como chicles, caramelos y artículos escolares son muy bien recibidos por su utilidad y por ser un lujo difícil de conseguir en la isla.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.