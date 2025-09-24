Abuela cubana se encuentra desaparecida en Artemisa

Vídeos relacionados:

La familia de Laudelina Piñeiro Peña, una anciana de 77 años, lanzó un llamado desesperado tras denunciar su desaparición desde el pasado lunes.

Según informó en Facebook su nieta, Odalmis García Piñeiro, Laudelina salió de Santa Fe, en La Habana, con destino a Artemisa, pero nunca llegó a su destino. Desde entonces se desconoce su paradero.

Publicación de Facebook/Odalmis García Piñeiro

Los familiares piden a cualquier persona que tenga información comunicarse al número de teléfono 55256453.

La publicación se difundió en el grupo Personas desaparecidas o perdidas en La Habana, donde varios usuarios han compartido el aviso para ayudar en la búsqueda.

Encuentran sin vida a cubano desaparecido en un monte de la Isla de la Juventud

El cubano identificado como Padilla, reportado como desaparecido desde hacía una semana en la Isla de la Juventud, fue encontrado sin vida en un área de monte, según confirmaron allegados en redes sociales.

“Ya apareció Padilla, el señor desaparecido en la isla. Se perdió en el monte y desgraciadamente lo encontraron muerto. E.P.D. Gracias a los que compartieron y publicaron. Bendiciones”, escribió Idalmis Leyva en Facebook, donde se habían difundido mensajes de búsqueda durante los últimos días.

De igual manera, el caso de la anciana cubana Noguella Lezcano Milián, conocida en su barrio como "La Gallega", sigue ganando visibilidad en redes sociales mientras su familia continúa buscándola en La Habana.

La anciana, de 80 años, padece epilepsia y trastornos de memoria, necesita medicamentos y al parecer habría sufrido una isquemia que la mantiene desorientada. La preocupación de la familia no es nueva. Desde el 16 de agosto, cuando Noguella desapareció, sus nietas han protagonizado una intensa campaña en redes sociales y en las calles habaneras

