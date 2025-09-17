Anciano cubano vende dibujos en La Habana para poder alimentarse

Vídeos relacionados:
La crisis en Cuba continúa dejando imágenes desoladoras de abandono: un anciano, graduado de la prestigiosa Escuela San Alejandro, sobrevive hoy en La Habana vendiendo dibujos en la calle para poder comer.
El testimonio fue compartido este martes en el grupo de Facebook Mipyme HABANA, donde un internauta relató que encontró al hombre en una parada cercana al Hospital Maternidad Obrera, en Marianao.
“Me pidió 10 pesos… y aunque yo tampoco tenía mucho, le di 50. Pero lo que me estremeció no fue su necesidad, sino lo que hacía en silencio: dibujaba”, escribió.
El testigo contó que el anciano sostenía un cartón viejo con una hoja en blanco, y con un pulso tembloroso trazaba líneas firmes que daban forma a la silueta de la Catedral de La Habana.
La escena lo conmovió aún más al saber que el hombre había estudiado en la Escuela de Pintura San Alejandro en los años 80.
Con formación académica y un talento incuestionable, este cubano ahora depende de vender sus obras para alimentarse.
“En cualquier otro país estaría disfrutando su vejez con dignidad, rodeado de respeto, quizás enseñando su arte. Pero aquí estaba, olvidado, con la mirada cansada y la esperanza rota”, lamentó el internauta.
El texto puso en evidencia la dura realidad que viven miles de cubanos: médicos, profesores, ingenieros y profesionales que entregaron su vida al país y hoy se ven reducidos a la miseria.
“La culpa no es suya, es de un sistema que les robó hasta el derecho de envejecer con dignidad”, sentenció el autor de la publicación.
Las imágenes difundidas muestran al anciano sentado en el suelo mientras dibuja la Catedral de La Habana, símbolo de un talento que resiste pese al hambre y el cansancio, una escena que resume la condena silenciosa de quienes envejecen sin amparo en la isla.
La realidad de miles de ancianos en Cuba es cada vez más dramática, con profesionales de alta formación reducidos a la indigencia.
Un exalumno encontró a su profesor de química abandonado en un solar, sin familia ni recursos, sobreviviendo gracias a lo que recibe de desconocidos.
El hombre, que dedicó décadas a la enseñanza, ahora pasa sus días solo en condiciones precarias, sin el más mínimo respaldo institucional.
El abandono estatal se agudiza cuando se observa que, tras un aumento oficial de las pensiones, miles de jubilados apenas perciben el equivalente a 10 dólares mensuales.
Esta cifra no cubre siquiera una dieta básica, lo que empuja a muchos ancianos a buscar ingresos en la calle o depender de la caridad ajena.
Un reciente informe ha revelado que el 89 % de la población cubana vive en extrema pobreza.
El panorama es desolador: ancianos que antes fueron médicos, maestros, artistas o ingenieros, sobreviven mendigando o vendiendo objetos en la calle. El valor del trabajo y los años de servicio al país han sido ignorados por un sistema que los ha dejado sin opciones ni futuro.
Incluso el propio régimen ha tenido que reconocer que al menos 310 000 personas viven en condiciones de vulnerabilidad social.
Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor si se incluye a quienes sobreviven con ingresos mínimos y sin acceso regular a alimentación, medicamentos o vivienda digna. La vejez en Cuba se ha convertido en una sentencia de precariedad.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los ancianos en Cuba
¿Por qué un anciano cubano tiene que vender dibujos para poder comer?
Un anciano cubano, graduado de la Escuela de Pintura San Alejandro, se ve obligado a vender dibujos en las calles de La Habana para poder alimentarse debido a la crisis económica en Cuba. El sistema económico y político en la isla ha dejado a muchos jubilados sin los recursos necesarios para vivir dignamente, obligándolos a buscar ingresos adicionales de cualquier manera posible. La situación es aún más crítica debido a la inflación, la escasez de alimentos y el insuficiente apoyo gubernamental.
¿Cuál es la situación general de los ancianos en Cuba?
La situación de los ancianos en Cuba es alarmante, ya que muchos viven en condiciones de pobreza extrema. Las pensiones mínimas, que rondan los 1,500 pesos cubanos, son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Además, la falta de recursos, la escasez de alimentos y medicinas y el deterioro del sistema de salud público agravan la situación. Muchos ancianos dependen de la caridad de vecinos o de remesas del extranjero.
¿Qué papel juega el gobierno cubano en la crisis de los ancianos?
El gobierno cubano ha implementado incrementos en las pensiones, pero estas medidas son insuficientes para enfrentar la crisis. La falta de un sistema de seguridad social adecuado y la incapacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos y alimentos necesarios han dejado a muchos ancianos en una situación de abandono. El régimen es criticado por no ofrecer soluciones efectivas para mejorar las condiciones de vida de los jubilados.
¿Cómo afecta la inflación a los ancianos cubanos?
La inflación en Cuba ha encarecido los productos de primera necesidad, haciendo que el costo de vida sea insostenible para muchos ancianos que dependen de pensiones mínimas. El aumento de precios de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales ha dejado a los jubilados en una situación crítica, donde sus ingresos no cubren ni siquiera las necesidades básicas. Esto obliga a muchos a buscar maneras alternativas de subsistir, como vender artículos en las calles.
¿Qué pueden hacer los cubanos para ayudar a los ancianos en esta situación?
La solidaridad entre ciudadanos es crucial para aliviar la situación de los ancianos en Cuba. Muchos cubanos están organizando colectas, ofreciendo ayuda directa, o compartiendo alimentos y productos de primera necesidad con los ancianos más necesitados. Además, las iniciativas de proyectos humanitarios y las remesas enviadas desde el extranjero son fundamentales para proporcionar el apoyo que el gobierno no ofrece.
