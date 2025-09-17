Anciano cubano vende dibujos en La Habana para poder alimentarse

Vídeos relacionados:

La crisis en Cuba continúa dejando imágenes desoladoras de abandono: un anciano, graduado de la prestigiosa Escuela San Alejandro, sobrevive hoy en La Habana vendiendo dibujos en la calle para poder comer.

El testimonio fue compartido este martes en el grupo de Facebook Mipyme HABANA, donde un internauta relató que encontró al hombre en una parada cercana al Hospital Maternidad Obrera, en Marianao.

“Me pidió 10 pesos… y aunque yo tampoco tenía mucho, le di 50. Pero lo que me estremeció no fue su necesidad, sino lo que hacía en silencio: dibujaba”, escribió.

El testigo contó que el anciano sostenía un cartón viejo con una hoja en blanco, y con un pulso tembloroso trazaba líneas firmes que daban forma a la silueta de la Catedral de La Habana.

La escena lo conmovió aún más al saber que el hombre había estudiado en la Escuela de Pintura San Alejandro en los años 80.

Con formación académica y un talento incuestionable, este cubano ahora depende de vender sus obras para alimentarse.

“En cualquier otro país estaría disfrutando su vejez con dignidad, rodeado de respeto, quizás enseñando su arte. Pero aquí estaba, olvidado, con la mirada cansada y la esperanza rota”, lamentó el internauta.

El texto puso en evidencia la dura realidad que viven miles de cubanos: médicos, profesores, ingenieros y profesionales que entregaron su vida al país y hoy se ven reducidos a la miseria.

“La culpa no es suya, es de un sistema que les robó hasta el derecho de envejecer con dignidad”, sentenció el autor de la publicación.

Las imágenes difundidas muestran al anciano sentado en el suelo mientras dibuja la Catedral de La Habana, símbolo de un talento que resiste pese al hambre y el cansancio, una escena que resume la condena silenciosa de quienes envejecen sin amparo en la isla.

La realidad de miles de ancianos en Cuba es cada vez más dramática, con profesionales de alta formación reducidos a la indigencia.

Un exalumno encontró a su profesor de química abandonado en un solar, sin familia ni recursos, sobreviviendo gracias a lo que recibe de desconocidos.

El hombre, que dedicó décadas a la enseñanza, ahora pasa sus días solo en condiciones precarias, sin el más mínimo respaldo institucional.

El abandono estatal se agudiza cuando se observa que, tras un aumento oficial de las pensiones, miles de jubilados apenas perciben el equivalente a 10 dólares mensuales.

Esta cifra no cubre siquiera una dieta básica, lo que empuja a muchos ancianos a buscar ingresos en la calle o depender de la caridad ajena.

Un reciente informe ha revelado que el 89 % de la población cubana vive en extrema pobreza.

El panorama es desolador: ancianos que antes fueron médicos, maestros, artistas o ingenieros, sobreviven mendigando o vendiendo objetos en la calle. El valor del trabajo y los años de servicio al país han sido ignorados por un sistema que los ha dejado sin opciones ni futuro.

Incluso el propio régimen ha tenido que reconocer que al menos 310 000 personas viven en condiciones de vulnerabilidad social.

Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor si se incluye a quienes sobreviven con ingresos mínimos y sin acceso regular a alimentación, medicamentos o vivienda digna. La vejez en Cuba se ha convertido en una sentencia de precariedad.

