Anciana de 80 años desaparecida desde agosto mantiene en vilo a su familia en La Habana

El caso de la anciana cubana Noguella Lezcano Milián, conocida en su barrio como "La Gallega", sigue ganando visibilidad en redes sociales mientras su familia continúa buscándola.

El lunes, la página en Facebook de Miguel Noticias compartió la súplica de Maricela Hernández, cuñada de la señora, quien pidió apoyo para localizarla después de más de un mes sin noticias.

El mensaje detalla que la anciana, de 80 años, padece epilepsia y trastornos de memoria, necesita medicamentos y al parecer habría sufrido una isquemia que la mantiene desorientada.

"Tiene ojos azules, pelo corto, usa un bastón para moverse, no es agresiva y es conversadora. Son de San Miguel del Padrón, la Cuevita", precisó el post.

"Cualquier información pueden localizarnos a través teléfono 55381553 (Liset)/ 58171805 (Lisandra)", agregó.

La preocupación de la familia no es nueva. Desde el 16 de agosto, cuando Noguella desapareció, sus nietas han protagonizado una intensa campaña en redes sociales y en las calles habaneras.

Con carteles pegados en postes, iglesias y hospitales, así como publicaciones constantes en grupos comunitarios de Facebook, han intentado mantener vivo el rastro.

"Estamos desesperadas, por favor, ayúdennos a encontrarla. No la discriminen ni la dejen sola", imploraron a principios de septiembre en un mensaje difundido en grupos comunitarios de Facebook.

Noguella mide 1.50 metros, el cabello muy corto y de color castaño oscuro.

Fue vista en varias cafeterías de la capital y, según reportes de vecinos, también en el Wajay y en el Reparto Bahía. El problema es que quienes se la cruzaron en el camino desconocían que estaba desaparecida.

La última dirección que se tiene de ella corresponde a su casa en San Miguel del Padrón (La Cuevita), de donde salió sin que nadie pudiera precisar la ropa que vestía.

La vulnerabilidad de su estado de salud agrava la angustia. Sus familiares advierten que necesita medicación urgente para controlar la epilepsia y los episodios de demencia, y que el no haber recibido tratamiento en semanas podría tener consecuencias fatales.

Una nieta resumió el dolor en una publicación a finales de agosto: "Por favor, vengo con el corazón en la mano pidiéndole a cada persona que se ponga en mi lugar. ¡Necesitamos encontrar a mi abuela!".

Ante la falta de resultados, la familia ofreció una recompensa de 200 dólares a quien aporte información verificada que conduzca a su paradero. "Si alguien la ve, puede estar sucia y desorientada, pero recuerden que lleva muchos días fuera de casa", suplicaron.

Los teléfonos de contacto son +53 5817-1805 y +53 5538-1553.

El drama de "La Gallega" se enmarca en un fenómeno cada vez más visible en Cuba: la desaparición de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, con familias que deben asumir la búsqueda sin apoyo institucional real, y la ausencia de un protocolo oficial de respuesta rápida.

Organizaciones feministas y sociales han denunciado reiteradamente que el país carece de un sistema de alerta inmediato, lo que deja a las familias libradas a sus propios recursos y a la solidaridad ciudadana.

En este contexto, plataformas como el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas han activado la "Alerta Yeniset", creada para visibilizar desapariciones de mujeres.

A través de sus redes, el OGAT destacó la "búsqueda incansable" que la familia de Noguella mantiene en La Habana, con carteles diseñados por la organización distribuidos en zonas céntricas y hospitales, con la esperanza de que algún ciudadano brinde la pista que permita llevarla de regreso a casa.

