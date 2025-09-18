Encuentran sin vida a cubano desaparecido en un monte de la Isla de la Juventud

Vídeos relacionados:

El cubano identificado como Padilla, reportado como desaparecido desde hacía una semana en la Isla de la Juventud, fue encontrado sin vida en un área de monte, según confirmaron allegados en redes sociales.

“Ya apareció Padilla, el señor desaparecido en la isla. Se perdió en el monte y desgraciadamente lo encontraron muerto. E.P.D. Gracias a los que compartieron y publicaron. Bendiciones”, escribió Idalmis Leyva en Facebook, donde se habían difundido mensajes de búsqueda durante los últimos días.

El hombre, quien padecía demencia senil, había sido visto por última vez hace siete días, lo que provocó la movilización de vecinos y conocidos, quienes compartieron su foto y pidieron colaboración para encontrarlo.

“Sus familiares están desesperados, por favor difundir la foto en todos los grupos de la isla”, pedía una publicación que circuló en redes sociales.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias de su muerte ni sobre las causas del deceso.

Lo más leído hoy:

Algunos internautas afirman que apareció en la parte trasera de una finca familiar.

Publicación en Facebook

El hallazgo pone fin a la incertidumbre de la familia, que mantenía la esperanza de localizarlo con vida.

El caso ha conmovido a la comunidad pinera, donde numerosos usuarios han expresado mensajes de condolencia a los familiares del fallecido.

Preguntas frecuentes sobre desapariciones de personas vulnerables en Cuba