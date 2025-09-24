Aroldis Chapman activa bono millonario y escala en lista de salvamentos

Vídeos relacionados:
El cerrador cubano Aroldis Chapman alcanzó este martes los 60 innings lanzados en la temporada 2025, cifra que activó un incentivo de rendimiento de 250,000 dólares en su contrato con los Boston Red Sox.
Con este bono, Chapman, oriundo de la provincia de Holguín, llegará a un total de 11 millones de dólares en ganancias este año, según la información brindada en Facebook por el periodista especializado Francys Romero.
Además del logro económico, el lanzador conocido como “El Misil” sigue dejando huella en la historia de las Grandes Ligas. Con su más reciente rescate, sumó 367 salvamentos de por vida, igualando a Jeff Reardon en el puesto 12 del ranking histórico de MLB.
A sus 37 años, Chapman no solo mantiene la velocidad y efectividad que lo convirtieron en uno de los cerradores más temidos de la historia, sino que también continúa escalando posiciones rumbo al selecto club de los mejores taponeros de todos los tiempos.
Preguntas frecuentes sobre Aroldis Chapman y su legado en las Grandes Ligas
¿Cuánto dinero ha ganado Aroldis Chapman gracias a su bono de rendimiento en 2025?
Aroldis Chapman ganó un bono de 250,000 dólares al alcanzar 60 innings lanzados en la temporada 2025, lo que le permitió sumar un total de 11 millones de dólares en ganancias este año con los Boston Red Sox.
¿Cuál es la posición de Aroldis Chapman en el ranking histórico de salvamentos de la MLB?
Con su más reciente rescate, Aroldis Chapman ha igualado a Jeff Reardon en el puesto 12 del ranking histórico de salvamentos de MLB, acumulando un total de 367 salvamentos en su carrera.
¿Qué récords de velocidad ha establecido Aroldis Chapman en las Grandes Ligas?
Aroldis Chapman ostenta el Récord Guinness del lanzamiento más rápido jamás registrado en la MLB, con una velocidad de 105.8 mph alcanzada en 2010 con los Cincinnati Reds. Además, es el único pitcher en la historia con el lanzamiento más rápido registrado para seis franquicias distintas de MLB.
¿Qué logros ha alcanzado Aroldis Chapman en la temporada 2025 de la MLB?
En la temporada 2025, Aroldis Chapman ha logrado 30 o más juegos salvados por novena vez en su carrera, y ha conseguido mantener una impresionante efectividad de 1.15 ERA. Además, ha registrado nueve salidas consecutivas sin permitir un solo hit.
