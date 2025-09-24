Aroldis Chapman activa bono millonario y escala en lista de salvamentos

Vídeos relacionados:

El cerrador cubano Aroldis Chapman alcanzó este martes los 60 innings lanzados en la temporada 2025, cifra que activó un incentivo de rendimiento de 250,000 dólares en su contrato con los Boston Red Sox.

Con este bono, Chapman, oriundo de la provincia de Holguín, llegará a un total de 11 millones de dólares en ganancias este año, según la información brindada en Facebook por el periodista especializado Francys Romero.

Además del logro económico, el lanzador conocido como “El Misil” sigue dejando huella en la historia de las Grandes Ligas. Con su más reciente rescate, sumó 367 salvamentos de por vida, igualando a Jeff Reardon en el puesto 12 del ranking histórico de MLB.

A sus 37 años, Chapman no solo mantiene la velocidad y efectividad que lo convirtieron en uno de los cerradores más temidos de la historia, sino que también continúa escalando posiciones rumbo al selecto club de los mejores taponeros de todos los tiempos.

