Tramitan denuncia de violencia de género tras críticas por inacción policial en La Habana

Las autoridades cubanas han comenzado a tramitar una denuncia por violencia de género en La Habana, luego de que se hiciera pública la negativa inicial de la Policía a aceptar la denuncia de un hecho ocurrido en plena vía pública. La presión ciudadana y la visibilización del caso por parte de la periodista Claudia Rafaela Ortiz Alba provocaron el cambio de postura institucional.

“El agresor ya está detenido. Su pareja reconoce que hubo violencia, pero no levantará denuncia contra él”, escribió Ortiz Alba en una publicación reciente en Facebook. “Coherente con las características de este tipo de violencia, consecuencia de una vinculación afectiva de dependencia al agresor”, añadió, en referencia al patrón cíclico que suele darse en los casos de violencia de género.

El hecho ocurrió en su barrio, donde la periodista presenció cómo un hombre agredía físicamente a su pareja. Un amigo de ella, Alejandro, intervino en defensa de la joven y posteriormente fue amenazado por el agresor con un arma blanca. Claudia y Alejandro intentaron entonces interponer una denuncia en la Estación de Policía de Zanja, pero, según relató en un primer post el lunes, los oficiales les respondieron que solo la víctima podía denunciar.

Tras el escándalo público generado por esta negativa, las autoridades han comenzado a tramitar la denuncia. “Mi amigo, Alejandro, que intervino en defensa de la muchacha, pudo hacer la denuncia por amenaza, con las agravantes de utilización de arma blanca y desorden público, que constituyen otros delitos en sí”, explicó la periodista.

También ella logró presentar su testimonio. “A mí me tomaron declaración para denunciar por conocimiento de hecho las lesiones contra la muchacha, cometidas por su pareja, con la agravante de violencia de género. Sí, era posible hacerlo”, aseguró, subrayando que es legal y procedente que terceros denuncien hechos de esta naturaleza.

Ortiz Alba destacó que “el que presencie o conozca la realización de un delito no solo puede, sino que debe ponerlo en conocimiento de la Policía”, y recordó que “el Código Penal y Procesal son específicos de que para levantar la denuncia no es necesaria la concurrencia de la víctima o los perjudicados”.

En su publicación, la periodista también reconoció el apoyo recibido por parte de la comunidad: "Gracias miles a cada una de las personas que apoyaron, escribieron, visibilizaron, asesoraron. A las que nos atendieron y escucharon. Una denuncia pública permite muchas cosas, pero entre las más importantes, la prevención y la asistencia”.

El caso ha reavivado el debate sobre la falta de respuestas institucionales ante la violencia de género en Cuba, donde no existe una ley integral que proteja a las víctimas. Solo en 2025, al menos 31 feminicidios han sido confirmados por plataformas independientes, aunque la cifra real podría ser mayor debido al subregistro y a la opacidad oficial.

En su publicación inicial, Ortiz Alba fue contundente al denunciar el contexto de impunidad: “No hay refugios, no hay sistema de apoyo estructurado, no hay voluntad política urgente de ayudar a las miles de mujeres en riesgo de morir en manos de sus parejas. ¡Ley integral contra la violencia de género ya!”

