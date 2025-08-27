Un hombre apuñala a su pareja en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Una mujer fue víctima de un brutal ataque con arma blanca este lunes en el Reparto Agüero, en Santiago de Cuba, a manos de su pareja.

La información fue confirmada inicialmente por el periodista Yosmany Mayeta Labrada, quien reportó el hecho en sus redes sociales.

Según indicó Mayeta, la víctima trabajaba en la Escuela Primaria #8 del Nuevo Vista Alegre, aunque no precisó su nombre ni otros detalles.

A pesar de la escasa información oficial, múltiples personas identificadas como vecinos, conocidos y familiares intervinieron en los comentarios para confirmar que la mujer sobrevivió al ataque y está con vida, aunque no ha trascendido su estado de salud.

Captura de Facebook /Yosmany Mayeta Labrada

“La conozco, que tenga pronta recuperación”; “Pronta recuperación para mi vecina”, comentaron dos mujeres, lo que refuerza la versión de que la víctima no falleció tras la agresión.

Lo más leído hoy:

Otras personas comentaron que una ambulancia llegó rápidamente al lugar, lo que pudo haber sido clave para preservar su vida.

Conmoción en la comunidad: “Era una buena mujer, no se lo merecía”

El incidente de violencia machista -del que se conoce muy poco- ha generado una oleada de indignación entre los santiagueros, que denuncian la creciente ola de violencia machista y la inacción de las autoridades.

“Era una buena mujer, no se lo merecía”, escribió una usuaria, visiblemente afectada por la noticia.

Un comentario aseveró que el agresor se llamaría "Adonis" y que vive en las cercanías del lugar del ataque, aunque esta información no ha sido confirmada.

En los comentarios, decenas de personas exigieron leyes más duras contra los agresores: “Por favor, que acaben de poner la ley fuertísima para los feminicidios”, reclamó la misma usuaria; a lo que otros replicaron con escepticismo sobre la efectividad de la justicia cubana en estos casos.

“Las leyes solo son fuertes con los que protestan contra el gobierno, pero no con los que asesinan mujeres”, opinó una usuaria, en referencia al aparente desamparo legal que enfrentan las víctimas, en el caso concreto de la violencia de género.

Violencia sin freno en Santiago de Cuba

Este nuevo episodio de violencia de género se suma a una preocupante secuencia de hechos violentos en Santiago de Cuba en los últimos días, siendo el más terrible de todos la aparición de un cadáver desmembrado, del que primero apareció la cabeza en la basura y luego restos en un apartamento.

Ciudadanos reportan que cada día ocurren ataques, asaltos y homicidios, y muchos comienzan a expresar temor incluso por salir de sus casas o llevar a sus hijos a la escuela.

“Santiago da miedo”, “Esto no escampa” y “Vamos a tener que hacerle un noticiero a Mayeta” fueron algunos de los comentarios más repetidos.Desde hace semanas, diversas voces han alertado sobre la falta de respuesta estatal ante el aumento de feminicidios, intentos de asesinato y otros crímenes violentos en la región oriental del país.

Llamado a la acción

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la identidad del agresor, el estado clínico exacto de la víctima, ni si se han tomado medidas judiciales al respecto.

La comunidad sigue a la espera de que las autoridades se pronuncien o que medios estatales aborden el caso, aunque los antecedentes en Cuba indican que este tipo de noticias suelen ser silenciadas.

Numerosos usuarios han pedido justicia, protección para las mujeres y el endurecimiento de las leyes penales ante estos crímenes.

En un país donde no existe una ley integral contra la violencia de género ni estadísticas oficiales actualizadas sobre feminicidios, los reportes ciudadanos y el periodismo independiente se han convertido en el único canal para visibilizar estos hechos.