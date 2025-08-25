Confirman feminicidio en Villa Clara: víctima una mujer mayor de 60 años

Vídeos relacionados:
Organizaciones feministas independientes confirmaron el feminicidio en Placetas, Villa Clara, de Rosa Delia Morales.
“Lamentamos 1 nuevo feminicidio en Cuba, con la violenta muerte de una adulta mayor a manos de su pareja. Verificamos la muerte de Rosa Delia (Rosy) Morales, de entre 61 y 62 años de edad, en su hogar en Placetas, Villa Clara. Fue atacada El 22 de agosto por su pareja, quien luego se quitó la vida”, se lee en un tuit de Alas Tensas.
La organización envío “condolencias a sus familiares y numerosas amistades, que sufren el impacto de la violencia feminicida que se esconde en hogares aparentemente pacíficos”.
De esta manera, en lo que va de 2025, las articulaciones feministas independientes cubanas han confirmado 27 feminicidios, 1 asesinato de hombre por motivos de género y 3 intentos de feminicidio.
Asimismo, investigan 4 alertas de posible feminicidio, cada una en Holguín, Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.
Los hechos
El feminicidio de Rosa Delia Morales ha conmocionado a la localidad de Placetas, en Villa Clara.
Según publicaciones en redes sociales, el hombre, conocido como El Caña, habría acabado con la vida de su pareja, Rosa Delia Morales, para luego quitarse la suya. Los cuerpos fueron encontrados por familiares después de dos días sin noticias.
Vecinos describieron a El Caña como un hombre tranquilo y jovial, lo que ha generado aún más sorpresa e incredulidad.
Amigos y allegados de Rosa Delia han expresado su dolor en mensajes cargados de cariño y desconsuelo. “Mi gran amiga, mi tutora de grandes enseñanzas... siempre te recordaremos todos los que compartimos contigo grandes tiempos de la vida”, escribió una amiga cercana.
La tragedia ha consternado a toda la comunidad, que recuerda a Rosa como una mujer querida y respetada, y que ahora se convierte en la nueva víctima de la violencia machista que golpea a la isla.
Una sobrina agradeció los mensajes de apoyo recibidos y expresó: “Gracias a todos por sus bellos comentarios sobre mi tía. Dios me guíe por los caminos de ella para ser tan maravillosa como ella”.
Preguntas frecuentes sobre feminicidios en Cuba
¿Qué ocurrió en el feminicidio de Villa Clara?
El feminicidio en Villa Clara involucró a Rosa Delia Morales, una mujer de entre 61 y 62 años, quien fue asesinada por su pareja, conocida como El Caña, el 22 de agosto de 2025. El agresor se quitó la vida después de cometer el crimen. Este trágico hecho ha generado consternación en la comunidad de Placetas.
¿Cuántos feminicidios se han confirmado en Cuba en 2025?
Hasta la fecha de la noticia, las organizaciones feministas independientes en Cuba han confirmado 27 feminicidios en 2025. Además, han registrado un asesinato de hombre por motivos de género y tres intentos de feminicidio, mientras investigan cuatro alertas adicionales de posibles feminicidios en diferentes provincias del país.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano sobre los feminicidios?
El gobierno cubano no reconoce oficialmente el término "feminicidio" y no lo ha tipificado como delito en el Código Penal vigente. Esta falta de reconocimiento dificulta la implementación de políticas efectivas para prevenir y sancionar estos crímenes. A pesar de la presión social, las autoridades han sido reticentes a admitir la gravedad del problema y no han proporcionado datos oficiales sobre feminicidios.
¿Qué acciones llevan a cabo las organizaciones feministas en Cuba ante la violencia de género?
Las organizaciones feministas independientes, como Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas, documentan y verifican casos de feminicidio ante la falta de información oficial. También instan a la población a denunciar crímenes de violencia machista y abogan por la creación de leyes integrales que protejan a las mujeres y prevengan estos crímenes. Sin embargo, enfrentan dificultades debido a la desconexión tecnológica y la falta de apoyo estatal.
