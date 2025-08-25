Confirman feminicidio en Villa Clara: víctima una mujer mayor de 60 años

Vídeos relacionados:

Organizaciones feministas independientes confirmaron el feminicidio en Placetas, Villa Clara, de Rosa Delia Morales.

“Lamentamos 1 nuevo feminicidio en Cuba, con la violenta muerte de una adulta mayor a manos de su pareja. Verificamos la muerte de Rosa Delia (Rosy) Morales, de entre 61 y 62 años de edad, en su hogar en Placetas, Villa Clara. Fue atacada El 22 de agosto por su pareja, quien luego se quitó la vida”, se lee en un tuit de Alas Tensas.

La organización envío “condolencias a sus familiares y numerosas amistades, que sufren el impacto de la violencia feminicida que se esconde en hogares aparentemente pacíficos”.

De esta manera, en lo que va de 2025, las articulaciones feministas independientes cubanas han confirmado 27 feminicidios, 1 asesinato de hombre por motivos de género y 3 intentos de feminicidio.

Asimismo, investigan 4 alertas de posible feminicidio, cada una en Holguín, Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.

Los hechos

El feminicidio de Rosa Delia Morales ha conmocionado a la localidad de Placetas, en Villa Clara.

Según publicaciones en redes sociales, el hombre, conocido como El Caña, habría acabado con la vida de su pareja, Rosa Delia Morales, para luego quitarse la suya. Los cuerpos fueron encontrados por familiares después de dos días sin noticias.

Vecinos describieron a El Caña como un hombre tranquilo y jovial, lo que ha generado aún más sorpresa e incredulidad.

Amigos y allegados de Rosa Delia han expresado su dolor en mensajes cargados de cariño y desconsuelo. “Mi gran amiga, mi tutora de grandes enseñanzas... siempre te recordaremos todos los que compartimos contigo grandes tiempos de la vida”, escribió una amiga cercana.

La tragedia ha consternado a toda la comunidad, que recuerda a Rosa como una mujer querida y respetada, y que ahora se convierte en la nueva víctima de la violencia machista que golpea a la isla.

Una sobrina agradeció los mensajes de apoyo recibidos y expresó: “Gracias a todos por sus bellos comentarios sobre mi tía. Dios me guíe por los caminos de ella para ser tan maravillosa como ella”.

