Hallan a pareja muerta en Placetas en un hecho que apunta a feminicidio seguido de suicidio

Vídeos relacionados:
Un hecho de violencia ha sacudido a la localidad de Placetas, en Villa Clara, donde una pareja fue hallada sin vida tras lo que apunta a ser un feminicidio seguido de suicidio.
Según publicaciones en redes sociales, el hombre, conocido como El Caña, habría acabado con la vida de su pareja, Rosa Delia Morales, para luego quitarse la suya. Los cuerpos fueron encontrados por familiares después de dos días sin noticias.
Vecinos describieron a El Caña como un hombre tranquilo y jovial, lo que ha generado aún más sorpresa e incredulidad.
Amigos y allegados de Rosa Delia han expresado su dolor en mensajes cargados de cariño y desconsuelo. “Mi gran amiga, mi tutora de grandes enseñanzas... siempre te recordaremos todos los que compartimos contigo grandes tiempos de la vida”, escribió una amiga cercana.
Lo más leído hoy:
La tragedia ha consternado a toda la comunidad, que recuerda a Rosa como una mujer querida y respetada, y que ahora se convierte en la nueva víctima de la violencia machista que golpea a la isla.
Una sobrina agradeció los mensajes de apoyo recibidos y expresó: “Gracias a todos por sus bellos comentarios sobre mi tía. Dios me guíe por los caminos de ella para ser tan maravillosa como ella”.
En apenas dos semanas, al menos tres feminicidios han estremecido a Cuba, dejando tras de sí familias destrozadas y comunidades indignadas.
En Holguín, a inicios de agosto, Milagros Batista Estévez, de 56 años, fue apuñalada por su expareja José Matos, pese a haberlo denunciado tres veces ante las autoridades, que nunca actuaron.
En el momento del asesinato, dentro de la vivienda estaban una niña de seis años y un bebé de apenas nueve meses. “Este crimen pudo haberse evitado”, denunció el hijo de la víctima.
Días después, en Centro Habana, una joven fue asesinada en una vivienda de la calle Amistad, presuntamente por su pareja, quien tras el crimen permaneció deambulando por la zona antes de entregarse a la policía. Vecinos la describieron como “una buena muchacha” y sostén económico del agresor.
Mientras que en Boyeros, La Habana, Bárbara Elena Tejería Magdaleno, madre de tres hijos, fue atacada brutalmente por su expareja cuando intentaba recoger sus pertenencias.
Su cuerpo apareció días después en un descampado de Las Cañas, en avanzado estado de descomposición. El presunto agresor fue hallado muerto en una zona de matorrales.
Como es habitual, las autoridades cubanas no han emitido pronunciamiento sobre ninguno de estos casos recientes.
Organizaciones feministas independientes como YoSíTeCreo en Cuba contabilizan hasta el momento 26 feminicidios en 2025, además de un asesinato de hombre por motivos de género y dos intentos de feminicidio, mientras investigan otras cuatro alertas en Holguín, Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.
La consternación de Placetas y el dolor de familiares y amigos de Rosa Delia Morales se suman al clamor de decenas de comunidades en la isla que exigen medidas reales para frenar la violencia machista.
“Luz eterna para ti, ángel de amor. Nunca te olvidaré, mi querida Rosa”, escribió otra amiga en redes. Una frase que hoy refleja la herida abierta en Cuba, donde cada nuevo feminicidio deja en evidencia la desprotección de las mujeres y la ausencia de una respuesta efectiva por parte del Estado.
Preguntas frecuentes sobre la violencia de género en Cuba
¿Cuántos feminicidios han sido reportados en Cuba en 2025?
Hasta la fecha, las plataformas feministas independientes han confirmado 26 feminicidios en Cuba en 2025. Este número refleja la gravedad de la violencia de género en la isla, donde las autoridades no reconocen oficialmente el término "feminicidio" ni publican estadísticas oficiales al respecto.
¿Qué medidas están tomando las autoridades cubanas frente a los feminicidios?
Las autoridades cubanas no han emitido pronunciamientos oficiales sobre los recientes casos de feminicidios. La falta de una legislación que tipifique específicamente este delito y la ausencia de medidas preventivas efectivas han sido objeto de críticas por parte de activistas y organizaciones feministas en la isla.
¿Qué organizaciones están monitoreando los feminicidios en Cuba?
Las plataformas feministas independientes YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas son las principales organizaciones que monitorean y denuncian los casos de feminicidios en Cuba. Estas entidades llevan un registro alternativo debido al silencio oficial sobre el tema.
¿Cuáles son los desafíos en la prevención de la violencia de género en Cuba?
Los principales desafíos incluyen la falta de una ley integral contra la violencia de género, la ausencia de refugios para víctimas, y la ineficacia de los protocolos policiales. Además, el estigma social y la falta de reconocimiento oficial del feminicidio como delito específico dificultan la denuncia y protección de las víctimas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.