Hallan a pareja muerta en Placetas en un hecho que apunta a feminicidio seguido de suicidio

Rosa Delia Morales junto a su pareja, hallados muertos en Placetas en un hecho que apunta a feminicidio.

Un hecho de violencia ha sacudido a la localidad de Placetas, en Villa Clara, donde una pareja fue hallada sin vida tras lo que apunta a ser un feminicidio seguido de suicidio.

Según publicaciones en redes sociales, el hombre, conocido como El Caña, habría acabado con la vida de su pareja, Rosa Delia Morales, para luego quitarse la suya. Los cuerpos fueron encontrados por familiares después de dos días sin noticias.

Vecinos describieron a El Caña como un hombre tranquilo y jovial, lo que ha generado aún más sorpresa e incredulidad.

Amigos y allegados de Rosa Delia han expresado su dolor en mensajes cargados de cariño y desconsuelo. “Mi gran amiga, mi tutora de grandes enseñanzas... siempre te recordaremos todos los que compartimos contigo grandes tiempos de la vida”, escribió una amiga cercana.

La tragedia ha consternado a toda la comunidad, que recuerda a Rosa como una mujer querida y respetada, y que ahora se convierte en la nueva víctima de la violencia machista que golpea a la isla.

Una sobrina agradeció los mensajes de apoyo recibidos y expresó: “Gracias a todos por sus bellos comentarios sobre mi tía. Dios me guíe por los caminos de ella para ser tan maravillosa como ella”.

En apenas dos semanas, al menos tres feminicidios han estremecido a Cuba, dejando tras de sí familias destrozadas y comunidades indignadas.

En Holguín, a inicios de agosto, Milagros Batista Estévez, de 56 años, fue apuñalada por su expareja José Matos, pese a haberlo denunciado tres veces ante las autoridades, que nunca actuaron.

En el momento del asesinato, dentro de la vivienda estaban una niña de seis años y un bebé de apenas nueve meses. “Este crimen pudo haberse evitado”, denunció el hijo de la víctima.

Días después, en Centro Habana, una joven fue asesinada en una vivienda de la calle Amistad, presuntamente por su pareja, quien tras el crimen permaneció deambulando por la zona antes de entregarse a la policía. Vecinos la describieron como “una buena muchacha” y sostén económico del agresor.

Mientras que en Boyeros, La Habana, Bárbara Elena Tejería Magdaleno, madre de tres hijos, fue atacada brutalmente por su expareja cuando intentaba recoger sus pertenencias.

Su cuerpo apareció días después en un descampado de Las Cañas, en avanzado estado de descomposición. El presunto agresor fue hallado muerto en una zona de matorrales.

Como es habitual, las autoridades cubanas no han emitido pronunciamiento sobre ninguno de estos casos recientes.

Organizaciones feministas independientes como YoSíTeCreo en Cuba contabilizan hasta el momento 26 feminicidios en 2025, además de un asesinato de hombre por motivos de género y dos intentos de feminicidio, mientras investigan otras cuatro alertas en Holguín, Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.

La consternación de Placetas y el dolor de familiares y amigos de Rosa Delia Morales se suman al clamor de decenas de comunidades en la isla que exigen medidas reales para frenar la violencia machista.

“Luz eterna para ti, ángel de amor. Nunca te olvidaré, mi querida Rosa”, escribió otra amiga en redes. Una frase que hoy refleja la herida abierta en Cuba, donde cada nuevo feminicidio deja en evidencia la desprotección de las mujeres y la ausencia de una respuesta efectiva por parte del Estado.

