Hallan cuerpo de madre cubana asesinada por su ex pareja en La Habana

Vídeos relacionados:

Tres hijos quedaron huérfanos tras el brutal asesinato de Bárbara Elena Tejería Magdaleno, una madre de 56 años cuyo cuerpo fue hallado en un descampado del poblado de Las Cañas, en Calabazar, poblado perteneciente al municipio de Boyeros, en La Habana.

La mujer fue presuntamente atacada a machetazos por su expareja, un hombre de más de 60 años identificado como Radamé, según informó el medio independiente 14ymedio.

Captura de Facebook/14ymedio

En los últimos meses, Bárbara Elena había manifestado a sus familiares que deseaba terminar la relación y que se sentía acosada. Aun así, decidió acudir sola a la vivienda de su pareja para recoger algunas pertenencias. Desde ese momento no se supo más de ella.

La familia denunció su desaparición, pero las autoridades se negaron a actuar antes de cumplirse las 72 horas establecidas por reglamento. Durante esos días de incertidumbre, sus hijos, dos muchachas de 25 y 19 años, y un adolescente de 15, aguardaron noticias que nunca llegaron.

El 11 de agosto, un vecino alertó sobre la aparición de un cuerpo en un descampado cercano. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia. Horas más tarde, el presunto agresor apareció muerto en una zona de matorrales, donde todo apunta a que se ahorcó.

Lo más leído hoy:

Una tragedia que se repite

El caso de Bárbara Elena se suma a la larga lista de feminicidios que golpean a la Isla. Apenas unos días antes, otra joven fue asesinada en Centro Habana tras recibir una puñalada presuntamente a manos de su pareja, que luego se entregó a la Policía.

De manera paralela, un tribunal de La Habana condenó a 25 años de cárcel a un hombre por agredir violentamente a su expareja en un intento de feminicidio. Sin embargo, la justicia cubana no reconoció el delito como tal, tipificándolo bajo otros cargos como “robo con violencia, lesiones y amenazas”.

Plataformas independientes como YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) contabilizan al menos 24 feminicidios en lo que va de 2025, en un contexto donde el régimen no publica estadísticas oficiales ni reconoce el término “feminicidio” en su Código Penal.

El crimen de Bárbara Elena, que deja una familia destrozada, vuelve a poner sobre la mesa la ausencia de mecanismos efectivos de protección y la urgencia de enfrentar una violencia que sigue dejando víctimas y marcando de dolor a comunidades enteras.

Preguntas frecuentes sobre feminicidios en Cuba