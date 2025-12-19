Un abuelito cubano de 82 años ha emocionado a todo TikTok con su llegada a Estados Unidos. En el video, compartido por su nieta (@lpz15_liss), se le ve entrando al aeropuerto con una sonrisa enorme mientras lo esperan su hijo y otros familiares, que lo reciben entre abrazos, lágrimas y globos. “Gracias a Dios y a su hijo, no va a pasar el resto de su vejez creyendo que no hay nada más allá de la miseria y los problemas de Cuba”, se lee en el texto del clip.

La escena dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para hacer llorar a medio internet. “Llorar por desconocidos es mi pasión”, escribió una usuaria, mientras otra confesó: “Le pido a Dios que me dé la oportunidad de traer a mi viejita”. Miles de personas se sintieron reflejadas en ese momento tan simple y a la vez tan poderoso.

Entre los comentarios, muchos celebraron la valentía del hijo que logró sacar a su padre de Cuba. “Perdió tantos años de su vida, pero ahora podrá vivir en libertad”, decía uno de los mensajes más compartidos. Otros, desde distintos países, enviaron bendiciones y esperanza: “Ese abuelo va a durar más de 100, ahora le toca disfrutar”, escribió una seguidora.

El creador del video respondió con ternura, asegurando que pronto subirá más momentos del abuelo, que ya se ha convertido en el protagonista más querido de TikTok. “Le espera una vida llena de amor y cosas bonitas”, prometió.

Su historia, contada en apenas unos segundos de video, ha tocado el corazón de miles. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo.