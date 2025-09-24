¡Una propuesta de 150 mil dólares! Gracie Bon confiesa los mensajes privados más locos que ha recibido

La modelo curvy Gracie Bon, conocida por su arrolladora presencia en redes sociales, no solo genera miles de reacciones con sus fotos, sino también mensajes privados de lo más extravagantes.
En un video reciente, compartió con sus seguidores cuáles han sido los tres DM más locos que ha recibido… y uno incluye una propuesta de 150 mil dólares.
“Número tres: Un seguidor me dijo que quería verme comer, pero no cualquier cosa. Quería que fueran hamburguesas, pizzas, malteadas, papas fritas, donas… miles de calorías. Cuando le dije que era una petición bastante inusual, me ofreció 30 mil dólares solo por verme comer. Nunca pensé que ser una gordita iba a ser tan rentable”, contó la modelo.
“El número dos fue todavía más inesperado: “Una señora me pidió amablemente que si yo podía borrar todas mis cuentas y redes sociales porque aparentemente su esposo me veía todos los días, incluso hasta me ofreció un poquito de dinero por eso, pero obviamente yo no acepté, hasta me dijo que tenía que salvar su matrimonio”.
Pero la propuesta más insólita vino de “un fan que lleva meses rogándome por una nota de voz, digamos que él quiere que yo lleve un micrófono al baño para capturar todos los detalles, y ojo, yo no juzgo, pero no sé si yo haría eso por 150 mil dólares, todavía no me lo creo”.
Con más de 10 millones de seguidores en Instagram, Gracie Bon se ha convertido en una de las influencers latinas más virales del momento. Su autenticidad la mantienen conectada con su audiencia, aunque a veces sus fans crucen el límite entre lo divertido y lo excéntrico más de la cuenta.
Preguntas Frecuentes sobre Gracie Bon y sus Interacciones en Redes Sociales
¿Quién es Gracie Bon y por qué es popular en redes sociales?
Gracie Bon es una modelo curvy e influencer panameña conocida por su gran presencia en redes sociales, especialmente en Instagram donde tiene más de 10 millones de seguidores. Su autenticidad y contenido sobre autoaceptación corporal la han posicionado como una de las figuras más reconocidas de Latinoamérica.
¿Cuáles son los mensajes privados más extravagantes que ha recibido Gracie Bon?
Entre los mensajes más locos que ha recibido, Gracie Bon menciona una oferta de 30 mil dólares para verla comer comida alta en calorías, una solicitud para borrar sus redes sociales para "salvar un matrimonio", y la propuesta más insólita de 150 mil dólares por grabar una nota de voz en el baño. Estas interacciones muestran cómo sus seguidores a veces cruzan el límite entre lo divertido y lo excéntrico.
¿Por qué Gracie Bon busca un mayordomo y cuánto está dispuesta a pagar?
Gracie Bon busca un mayordomo debido a que padece lipedema, una condición que afecta sus piernas y le dificulta realizar ciertas tareas cotidianas. Ofrece un salario de 10 mil dólares mensuales, además de vacaciones pagadas y seguro médico, para quien cumpla con las exigencias del puesto, que requiere dedicación y discreción.
