¡Una propuesta de 150 mil dólares! Gracie Bon confiesa los mensajes privados más locos que ha recibido

La modelo curvy Gracie Bon, conocida por su arrolladora presencia en redes sociales, no solo genera miles de reacciones con sus fotos, sino también mensajes privados de lo más extravagantes.

En un video reciente, compartió con sus seguidores cuáles han sido los tres DM más locos que ha recibido… y uno incluye una propuesta de 150 mil dólares.

“Número tres: Un seguidor me dijo que quería verme comer, pero no cualquier cosa. Quería que fueran hamburguesas, pizzas, malteadas, papas fritas, donas… miles de calorías. Cuando le dije que era una petición bastante inusual, me ofreció 30 mil dólares solo por verme comer. Nunca pensé que ser una gordita iba a ser tan rentable”, contó la modelo.

“El número dos fue todavía más inesperado: “Una señora me pidió amablemente que si yo podía borrar todas mis cuentas y redes sociales porque aparentemente su esposo me veía todos los días, incluso hasta me ofreció un poquito de dinero por eso, pero obviamente yo no acepté, hasta me dijo que tenía que salvar su matrimonio”.

Pero la propuesta más insólita vino de “un fan que lleva meses rogándome por una nota de voz, digamos que él quiere que yo lleve un micrófono al baño para capturar todos los detalles, y ojo, yo no juzgo, pero no sé si yo haría eso por 150 mil dólares, todavía no me lo creo”.

Con más de 10 millones de seguidores en Instagram, Gracie Bon se ha convertido en una de las influencers latinas más virales del momento. Su autenticidad la mantienen conectada con su audiencia, aunque a veces sus fans crucen el límite entre lo divertido y lo excéntrico más de la cuenta.

Lo más leído hoy:

Preguntas Frecuentes sobre Gracie Bon y sus Interacciones en Redes Sociales