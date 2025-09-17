Se forma en el Atlántico la séptima depresión tropical de la temporada

Vídeos relacionados:
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, con sede en Miami, confirmó este miércoles la formación de la depresión tropical siete en aguas del Atlántico tropical central.
Por el momento, los especialistas aseguran que el sistema no representa amenaza inmediata para tierra firme.
En una actualización publicada en su cuenta de X, el NHC señaló: "La Depresión Tropical Siete se ha formado sobre el Atlántico central tropical. No se espera que este sistema afecte tierra en los próximos días".
El fenómeno, que es aún un ciclón tropical poco definido, ha sido denominado Gabrielle.
Según el último parte del NHC, a las 1100 AM AST (1500 UTC) la tormenta se encontraba cerca de la latitud 17.5 Norte, longitud 46.6 Oeste.
Se mueve hacia el norte-noroeste a cerca de 22 mph (35 km/h)
"Se prevé un movimiento a una velocidad de avance reducida a través del Atlántico central tropical y subtropical durante los próximos días", precisa la nota.
Gabrielle presenta vientos máximos sostenidos de cerca de 75 km/h (45 mph) con ráfagas más fuertes.
En las próximas 48 horas se pronostica que gane poca fuerza, pero se intensificará durante el fin de semana.
Un sistema vigilado desde hace días
La depresión surgió a partir de una zona de baja presión que venía siendo monitoreada desde el inicio de la semana.
El martes, el NHC advirtió que presentaba un 90 % de probabilidades de convertirse en depresión o tormenta tropical en los próximos dos días.
El sistema se encontraba aproximadamente a mitad de camino entre las islas de Barlovento y la costa oeste de África, y mostró un aumento en la organización de lluvias y tormentas eléctricas desde el lunes, con condiciones ambientales favorables para su fortalecimiento.
El disturbio atmosférico, ubicado entonces a medio camino entre África y las Antillas Menores, mostró un incremento en la organización de lluvias y tormentas eléctricas, lo que llevó a los expertos a elevar las probabilidades de desarrollo ciclónico.
Otra onda tropical bajo observación
Además de la depresión tropical siete, el NHC informó sobre la presencia de otra onda tropical en el Atlántico tropical oriental: al este y sureste de las islas de Cabo Verde, que genera lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.
Aunque los modelos muestran condiciones ambientales solo marginalmente favorables, no se descarta que experimente cierto desarrollo en los próximos días a medida que se desplace hacia el oeste. Las probabilidades de formación son bajas: 10 % en 48 horas y 20 % en siete días.
Pese a ello, el organismo advirtió que este sistema sí podría provocar lluvias intensas sobre las islas de Cabo Verde entre hoy y mañana.
Una temporada con calma engañosa
La temporada ciclónica 2025, que se extiende oficialmente del 1 de junio al 30 de noviembre, ha registrado hasta el momento seis tormentas tropicales y un huracán, números por debajo de lo previsto inicialmente.
Sin embargo, los meteorólogos insisten en que el pico de la temporada aún no se ha alcanzado.
El especialista cubano Raydel Ruisánchez recordó que octubre y noviembre suelen ser los meses más críticos para el Caribe occidental y el Golfo de México, con Cuba entre las áreas de mayor riesgo histórico.
"La calma de septiembre es inusual. Aún podrían formarse hasta ocho sistemas adicionales antes de que finalice la temporada", advirtió.
Atentos a la evolución
Si bien el NHC ha reiterado que la depresión tropical siete no representa peligro para tierra en este momento, las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse informados ante cualquier cambio en su trayectoria o intensidad.
La experiencia de años anteriores demuestra que los sistemas tropicales pueden evolucionar rápidamente y modificar sus rutas, por lo que la vigilancia continua sigue siendo esencial para la región.
