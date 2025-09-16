El Centro Nacional de Huracanes vigila otra onda tropical en la costa de África

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, alertó este martes sobre una zona de baja presión en el Atlántico tropical central que presenta un 90 % de probabilidades de convertirse en depresión o tormenta tropical en los próximos dos días.

El sistema, identificado como AL92, se encuentra aproximadamente a mitad de camino entre las islas de Barlovento y la costa oeste de África, y ha mostrado un aumento en la organización de lluvias y tormentas eléctricas desde el lunes.

Las condiciones ambientales son favorables para su desarrollo mientras se desplaza con dirección oeste-noroeste o noroeste a una velocidad estimada entre 10 y 15 millas por hora (16 a 24 km/h), señala el boletín de NOAA.

De continuar su evolución, el fenómeno podría convertirse en el próximo ciclón nombrado de la temporada 2025 en el Atlántico, aunque por ahora no representa amenaza directa para tierra firme.

Por otra parte, una onda tropical emergiendo frente a la costa africana también está siendo vigilada, aunque sus probabilidades de desarrollo son bajas.

El NHC le asigna menos del 20 % de probabilidades de formación en los próximos siete días, a medida que avanza hacia el oeste a 15 a 20 millas por hora (24 a 32 km/h).

Lo más leído hoy:

Las autoridades meteorológicas instan a mantenerse informados mediante fuentes oficiales ante cualquier posible cambio en la trayectoria o intensidad de estos sistemas.