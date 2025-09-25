Enjambre sísmico sacude el occidente de Venezuela: reportan temblores de hasta 6,3 de magnitud

Una serie de sismos sacudió entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves el occidente de Venezuela, con epicentro en el estado Zulia, en la frontera con Colombia.

El más fuerte alcanzó una magnitud de 6,3, según reportes oficiales.

El Servicio Geológico Colombiano informó en la red social X que el primer movimiento telúrico, de magnitud 6,3, se sintió la noche del miércoles en varias regiones occidentales del país, incluida Caracas.

El epicentro fue ubicado en la localidad de Mene Grande, estado Zulia, con una profundidad superficial.

Más temprano, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) había reportado un sismo de magnitud 5,4 en la misma zona.

Posteriormente, continuaron registrándose múltiples réplicas, conformando un enjambre sísmico en actividad durante horas.

En la madrugada de este jueves, Funvisis reportó un nuevo temblor de magnitud 6,0 a las 03:51 (hora local), con epicentro a 45 kilómetros al este de Bachaquero y a 59 kilómetros al norte de Isnotú, en el estado Trujillo, con una profundidad de 16,4 kilómetros.

Otro evento sísmico de magnitud 3,9 ocurrió poco después, a las 04:24, a una profundidad de 8,5 kilómetros. En total, se contabilizan al menos 21 réplicas y 10 sismos desde el inicio de la actividad, según autoridades venezolanas.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que no se han reportado víctimas fatales y que se activaron protocolos de seguridad en todo el país.

“Está activa una falla tectónica en el occidente del país”, indicó en declaraciones difundidas en medios oficiales.

Habitantes de los estados Zulia, Táchira, Mérida, Lara, Trujillo, Barinas y Aragua, así como de Caracas, reportaron haber sentido los temblores a través de redes sociales.

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, declaró a la agencia EFE que se están evaluando posibles daños en infraestructuras como hospitales, puentes e iglesias tras el sismo inicial de magnitud 5,4. Hasta el momento no se ha confirmado afectación estructural grave.

El Servicio Geológico Colombiano también detectó un sismo de magnitud 6,1 con epicentro en Venezuela, seguido de una réplica de 4,3, sin reportes de daños en territorio colombiano.

Además, durante la madrugada de este jueves, se registraron varios movimientos sísmicos en el suroeste de México, en la zona de Emiliano Zapata, con magnitudes de 5,7, 5,1 y 4,4, en un intervalo de cinco horas.