Maduro insiste en su correspondencia con Trump a pesar de respuesta de la Casa Blanca

El gobernante venezolano Nicolás Maduro afirmó este lunes que continuará enviando cartas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a no haber recibido respuesta formal de la Casa Blanca.

“Si te cierran una puerta, te metes por la ventana, y si cierran la ventana, te metes por la puerta”, dijo, en referencia a su insistencia en mantener una comunicación con Washington.

Maduro reconoció que la primera misiva que envió a Trump no obtuvo la reacción que esperaba, pero adelantó que tiene previsto enviar nuevas comunicaciones.

“Lo importante es defender la verdad de tu país por todas las vías”, señaló durante una alocución transmitida por la televisión estatal venezolana.

En su intervención, el mandatario venezolano insistió en que busca “iluminar la Casa Blanca con la verdad de Venezuela” y aseguró que sus cartas son un esfuerzo por contrarrestar lo que describe como una “narrativa de falsedad” promovida por los adversarios de su gobierno.

Maduro mezcló en su discurso acusaciones contra dirigentes de Ecuador, afirmando que el país vecino estaría vinculado al narcotráfico a través de empresas bananeras privadas.

"En esa carta no le quise agregar que el 70 por ciento de toda la cocaína suramericana sale en los barcos, las cajas y las navieras de las empresas bananeras de Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Si Trump le pidiera a sus agencias de inteligencia con honestidad, a los profesionales de inteligencia estadounidense, un informe de Ecuador y de cómo Guillermo Lasso impuso un modelo de narcoestado y de cómo Daniel Novoa tiene las empresas de tráfico de droga, él sabría dónde salen cómo salen", subrayó.

Sin embargo, no presentó pruebas y sus comentarios fueron interpretados por analistas como un intento de desviar la atención de la crisis interna venezolana.

Desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025, Maduro ha manifestado su interés en abrir canales de diálogo con Washington, aunque las relaciones bilaterales siguen marcadas por la desconfianza y las sanciones económicas impuestas a altos funcionarios de su régimen.

El gesto del mandatario venezolano se produce en un contexto de creciente aislamiento internacional y de presiones internas por la aguda crisis económica, la inflación descontrolada y las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país.

