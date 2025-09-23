EE.UU. desplaza al Caribe a un cuarto buque lanzamisiles en medio de crecientes tensiones con Venezuela

La Armada de Estados Unidos incorporó un nuevo buque a su ya imponente despliegue en aguas del Caribe y el Pacífico panameño, en el marco de la operación antidrogas lanzada por el presidente Donald Trump contra el narcotráfico con epicentro en Venezuela.

Se trata del USS Stockdale (DDG-106), un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, que este domingo atracó en el puerto de Balboa, en Ciudad de Panamá, según confirmó la embajada estadounidense en ese país.

La misión, descrita oficialmente como una “visita programada”, busca reforzar la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, en línea con el memorando bilateral firmado en abril que habilita mayor presencia militar estadounidense temporal y rotativa en Panamá.

“El arribo del USS Stockdale resalta la sólida colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá, trabajando juntos para combatir el crimen organizado y la influencia extranjera maligna”, señaló la representación diplomática en redes sociales, según Forbes Centroamérica.

Una cadena de movimientos navales

El Stockdale se convierte en el cuarto destructor de misiles guiados estadounidense desplegado en el área, junto al USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, que ya realizan patrullajes antinarcóticos frente a las costas de Venezuela.

En paralelo, otras unidades de gran porte, como el USS Lake Erie, cruzaron recientemente el Canal de Panamá, y un escuadrón anfibio integrado por el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale se mantiene en el Caribe con más de 4,500 marines a bordo.

Según fuentes del Pentágono citadas por Reuters y CBS, el despliegue completo ya suma más de 15 buques de guerra, una decena de aeronaves y 7,000 efectivos.

Respuesta de Caracas

La Casa Blanca sostiene que la operación busca desmantelar las redes del Cártel de los Soles, organización que Washington acusa de estar dirigida por el propio Nicolás Maduro.

El gobierno estadounidense ha elevado a 50 millones de dólares la recompensa por su captura, mientras califica al régimen chavista de “narco-Estado ilegítimo”.

En Caracas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció la presencia de estos buques como una “amenaza directa” y anunció desde un búnker militar el refuerzo de tropas en los estados costeros de Venezuela.

Maduro, por su parte, ha advertido que el país está listo para pasar a una etapa de “lucha armada planificada” si es atacado.

La llegada del USS Stockdale a Panamá no solo refuerza el cerco naval sobre Venezuela, sino que también asegura la protección del Canal de Panamá, pieza clave en la estrategia global de Washington y punto de enlace logístico para sus operaciones militares en el hemisferio.