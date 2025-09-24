Estados Unidos lanza misiles de largo alcance desde Florida en medio de tensión con Venezuela

La Marina de Estados Unidos informó que lanzó cuatro misiles balísticos intercontinentales Trident II D5 desde un submarino de la clase Ohio frente a la costa este de Florida.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción formó parte de pruebas programadas realizadas del 17 al 21 de septiembre. La Armada subrayó que estos ensayos “no se realizaron en respuesta a ningún acontecimiento internacional”, aunque el anuncio llega mientras Washington refuerza su despliegue en el Caribe, escenario de crecientes fricciones con Venezuela.

Uno de los lanzamientos, efectuado este domingo por la noche, “iluminó el cielo” y fue visible desde Puerto Rico, según la propia comunicación naval.

Los Trident II D5 son misiles balísticos lanzados desde submarino (SLBM) con alcance estimado de 12,000 km y capacidad para portar cabezas nucleares; los vuelos se realizan de forma periódica para verificar fiabilidad y precisión.

“Para el dedicado equipo del SSP, mantener nuestra capacidad actual y demostrar activamente mediante pruebas de vuelo que el sistema está listo para responder en caso de necesidad es fundamental para garantizar la Paz a través de la Fuerza de nuestra nación. El equipo también impulsa el desarrollo del sistema de armas estratégicas de próxima generación para garantizar la capacidad de disuasión marítima del futuro”, declaró el vicealmirante Johnny R. Wolfe, director de los Programas de Sistemas Estratégicos de la Armada.

Con esta serie, el sistema suma 197 lanzamientos exitosos. En paralelo, EE.UU. mantiene desde agosto un despliegue reforzado en el Caribe “para combatir el narcotráfico procedente de las costas venezolanas”.

Al menos ocho buques —entre ellos destructores y naves de asalto/transporte anfibio— y un submarino de propulsión nuclear clase Los Ángeles (sin capacidad de lanzar armas atómicas), además del envío de cazas F-35B a Puerto Rico, han igresado a aguas caribeñas.

Washington reportó en fechas recientes, además, la destrucción de cuatro narcolanchas procedentes de Venezuela, mientras analistas consideran excesivo el dispositivo para ese tipo de embarcaciones.

El gobierno de Venezuela ha condenado el operativo y acusa a la Casa Blanca de intentar forzar la caída de Nicolás Maduro, elevando el tono diplomático en la región.

Semanas atrás, Nicolás Maduro movilizó tropas a la frontera con Colombia, mientras que altos funcionarios venezolanos afirmaron que los videos de ataques a lanchas habían sido falsificados mediante inteligencia artificial.

